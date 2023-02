El evento más esperado en Estados Unidos y en distintos partes del mundo, el Super Bowl, llega a su final, este domingo 12 de febrero, por la National Football League (NFL). Asegura, una vez más, emocionar a los aficionados al deporte. El choque decisivo será entre los Eagles y los Chiefs, pero el partido no es el único suceso que atrae la atención de los fanáticos. Durante el mediotiempo, Rihanna, artista de renombre internacional, se sube al escenario para ofrecer su mejor actuación.

La artista Rihanna, originaria de Barbados, ha preparado un espectáculo inigualable para su presentación este acontecimiento. Durante su puesta en escena, no faltarán algunos de sus éxitos más famosos, como Umbrella, Diamonds, We found love, Work, Love on the brain, entre otros. Aquí te presentamos todos los detalles sobre lo que será la gran final.

¿A qué hora sale Rihanna en el Show de Medio Tiempo?

Según el inicio del Super Bowl, el show de medio tiempo comenzaría aproximadamente a las 17.45 horas (horario en Phoenix), una vez que termine la primera mitad del partido. En esta primera presentación en vivo estará Rihanna en el escenario luego de haber estado ausente cinco años y siete desde el lanzamiento de su último álbum, Anti en el 2016.

La aparición de Rihanna marcará el primer show de medio tiempo luego de un acuerdo de patrocinio entre la liga y Apple Music, con la producción ejecutiva del rapero Jay-Z a través de su agencia Roc Nation. En las siguientes líneas revisa, con detalle, el horario para el Show de Medio Tiempo, en distintas regiones.

Estados Unidos (hora local de Arizona): 5:45 p.m.

Estados Unidos (hora de California): 4:45 p.m.

Estados Unidos (hora de Miami): 7:45 p.m.

México: 6:45 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 7:45 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 9:45 p.m.

España: 1:45 a.m. del lunes 13 de febrero.

¿Qué canales transmiten el Super Bowl 2023?

Para Estados Unidos y para diversos países, la transmisión del Super Bowl 2023 es libre y en algunos casos, se tiene que pagar alguna suscripción. Aquí te contaremos cómo ver el partido entre los Chiefs y los Eagles, por ello, en DEPOR te dejaremos un listado de canales en los que podrás ver el partido final de la temporada de la NFL:

En Estados Unidos: FOX y CBS solo lo transmitirá en su plataforma digital.

En México: Azteca 7, Canal 5, ESPN y Fox Sports.

Vía streaming: Azteca Digital, ViX, Star Plus, Fox Sports Premium y NFL Game Pass.

En Latinoamérica: ESPN o Star+ que es la plataforma digital.

En España: Canal Vamos de Movistar.

¿Qué canciones cantará Rihanna? Posible Setlist para el Super Bowl LVII

A pesar del secretismo que rodea el espectáculo que ofrecerá Rihanna, en las últimas horas se ha filtrado una posible lista de canciones que la también empresaria cantará durante el medio tiempo del juego entre los Eagles y los Chiefs. Incluso, se han “revelado” algunas de las sorpresas que tendrá el espectáculo de la artista originaria de Barbados.

Diamonds

Umbrella

Work (con Drake)

Can’t remember to forget you (con Shakira)

Don’t stop the music

This is what you came for

Love the way you lie y The Monster (con Eminem)

Where have you been

Love on the brain