Rosa Cruz, actual bicampeona nacional de Downhill, es una de las principales favoritas para obtener el título del primer campeonato nacional de Enduro, organizado por la Federación Deportiva Nacional Peruana de Ciclismo (FDNPC). El certamen se llevará a cabo este domingo en Cajamarca y clasifica a los ganadores al torneo panamericano de la disciplina en Constanza, República Dominicana.

Cruz se ha consolidado en los últimos cinco años como la mayor exponente femenina de Downhill en el Perú, siendo campeona de esta modalidad este año y en el 2021; y subcampeona en el 2018 y el 2019. No obstante, en el presente año decidió incursionar con fuerza en la modalidad Enduro y viene de ganar tres carreras, una en Arequipa (válida para el ranking nacional) y dos en el Cusco.

La principal diferencia entre ambas modalidades, a grandes rasgos, es que el Downhill consiste en descender una montaña a la mayor velocidad posible, en tanto que el Enduro implica también subir la misma.

“Me he preparado no solo física sino también mentalmente, que considero que es lo más importante. Trato de estar tranquila, memorizo el circuito, ensayo mi estrategia y me concentro en no cometer errores. El sábado realizare un entrenamiento en la ruta”, comenta Cruz, que en todas las carreras en las que participa representa el Club Qosco Rides, de Cusco.

Por último, la ciclista agradeció a sus auspiciadores. Actualmente, cuenta con el apoyo de la empresa SGS, así como de Inca army (ropa deportiva). “La confianza que han depositado en mi ha sido fundamental para mi crecimiento deportivo”, finalizó.





