Armando Daniel Cáceres, de 22 años, es un estadounidense con raíces peruanas, ya que su padre Christian jugó en las divisiones menores de Sporting Cristal al lado de Leao Butrón. Ahora se alista para conocer más las tierras de su progenitor y sumarse a los clubes de la liga local de rugby.

Y es que Armando sueña con vestir la bicolor para defenderla con mucho orgullo. “He decidido ir a Perú para sumarme a la liga y poder aportar mi potencial y ponerme a disposición de la selección peruana de rugby. Para mí es un honor tener la posibilidad de representarla”

“Hablé con mi papá para lograr ese sueño y me apoyará para lograr ese objetivo que me he trazado”, contó Armando Daniel Cáceres, quien también es sobrino de la exvoleibolista Cecilia Cáceres que jugará en el Bancoper.

Cáceres, graduado con cuatro títulos universitarios en Gestión de Riesgos y Seguros, Sistemas de Riesgos y Seguros, Economía y Matemática, en los últimos 4 años representó a Florida State University cuenta con la juventud y potencia que se necesita para este deporte.

“Siempre he estado ligado al deporte, pero el rugby es lo que más me atrajo. En los últimos cuatro años he representado a la Florida State University jugando en posición prop. Ahora espero que se acabe el tema de la pandemia para viajar a Lima y poder sumarme al club que me abra las puertas y me dé la posibilidad de defender sus colores”, dijo Cáceres, quien también fue campeón distrital en el colegio de lucha libre en Orlando.