Nacida en Huancavelica, pero criada en Huancayo. Jovana descubrió el atletismo a los 11 años. Así inició su camino, uno que sin pensarlo, ahora no solo le da alegrías a su entorno familiar, sino también a todo el Perú. Eso sí, actualmente su principal motivación es el bienestar de sus dos hijas. Para conocer más de su última victoria y de sus grandes sueños, Depor charló con de la Cruz.

Ya con una medalla en el cuello, ¿cómo te sientes en estos momentos?

Súper feliz, es mi primera medalla de oro en unos Juegos Bolivarianos. He estado avanzando despacio, pero dando pasos firmes, y sé que este es un buen inicio para el ciclo olímpico que conlleva a los Juegos Panamericanos 2023 y los Juego Olímpicos París 2024.

¿Qué tal tu experiencia en tus primeros Bolivarianos?

Fue muy bonita, la anécdota es que, yo fui a dos olimpiadas y fue mi primer Bolivariano y no me creían, porque, normalmente primero se va a los Bolivarianos, ODESUR, Panamericanos y yo me fui de frente, me salté hasta las olimpiadas. La verdad que es una competencia muy diferente porque las competencias son por medallas y te da la oportunidad de crecer como deportista, de motivarme más, y fue muy linda porque cumplí el objetivo de llegar al país con la medalla de oro.

De acuerdo a tu experiencia, ¿en qué se basan tus entrenamientos?

Pienso que nos hemos profesionalizado más con la llegada del entrenador mexicano Rodolfo Gómez, nos ha dado pautas y nos ha enseñado bastante qué tan fundamental es el entrenamiento físico y mental. Empezó a romper esas creencias que teníamos ahí implantados. Antes pensábamos que era muy complicado ir a unos Juegos Olímpicos, Panamericanos, y vino a asesorarnos y demostrarnos, y eso ayudó bastante. Además, que he madurado junto a mi entrenador que me ha estado apoyando.

¿Cuál es tu mayor motivación?

Son mis hijas, mi familia en realidad porque a veces pienso que uso bastante de mi tiempo en el atletismo y le quito a mis niñas ese tiempo y digo “Voy a hacer bien esto, para que mis niñas perciban esto”. El legado que le quiero dejar a mis niñas es que he luchado por mis sueños, con pasión con dedicación y de alguna manera ser inspiración es algo muy bueno para mí para salir adelante.

A comparación de cuando iniciaste en Río 2016 a ya hace unos meses en Tokio 2020, ¿qué tanto ha crecido Jovana de la Cruz?

Cuando clasifiqué a Rio, aún no sabía la magnitud de lo que lleva este nombre de Juegos Olímpicos, o sea de correr bien y de dar una buena presentación. Nunca había tenido objetivos claros, pero ya en Tokio habíamos madurado físicamente, y había entrenamientos que ya podíamos aguantar y la parte mental ya nos habíamos planteado objetivos concisos, tal marca o posición y eso nos ayudó bastante.

Hablando de Tokio, ¿cómo fue tu preparación durante la pandemia?

Fue muy complicado, pero en mi caso fue una oportunidad porque en plena pandemia estaba embarazada de mi segunda niña, o sea que yo ya daba por perdido las olimpiadas antes de que se anuncien que se iban a postergar, y sí estaba triste, pero siempre he tenido fe en Dios, él sabe por qué pasan las coas y todo, y cuando me entero que anunciaron que se postergaban las olimpiadas tenía 7 meses de embarazo y dije: “Esta es mi oportunidad”. Di a luz y a las dos semanas me puse a entrenar, siempre con mucho cuidado, al año corrí en la maratón (Bicentenario) y di la marca, para mí fue una oportunidad, una chance, le eché muchas ganas, me asesoré y se dio el objetivo que me había planteado hace cuatro años atrás.

¿Es muy pronto hablar sobre una clasificación París o lo tomas con calma?

Sí, paso a paso, pero hemos dado un buen inicio con la medalla de oro. Definitivamente el objetivo como deportista es ir a las olimpiadas, estaría encantada, proceso por proceso, pero siempre con la mentalidad de París 2024.

¿Cuáles son tus proyectos más cercanos?

El siguiente objetivo son los Juegos ODESUR (Suramericanos) en Asunción, estamos planificando todo ello y correr una maratón el próximo año y de ahí vemos cómo se va dando las competencias.

Perú quedó quinto en la tabla de los Juegos Bolivarianos con 145 preseas, desde tu punto de vista, ¿se debe estar conforme con el resultado?

Yo siento que siempre hay algo por mejorar y ver el avance por más mínimo que sea, porque todos percibimos lo malo muy fácil, pero veamos lo bueno y empecemos de ahí a analizar y ver en qué podemos mejorar. Yo creo que podemos avanzar aún más en todo el deporte nacional y en atletismo yo sé que si planificamos bien para el próximo ciclo olímpico, y por qué no aspirarnos metas como país, como deportistas, para tal vez no quedar en el quinto lugar, sino seguir escalando, pero esto conlleva un trabajo en equipo entre las autoridades, los atletas, los dirigentes. Yo creo que sí se puede con dedicación esfuerzo y uniéndonos como peruanos.

¿Cómo sientes que se viene desarrollando el atletismo en el Perú?

En primer lugar, se ha profesionalizado, ahora el atleta tiene la capacidad que tiene la capacidad de solo enfocarse en entrenar, ya no estar trabajando o haciendo varias cosas a la vez. Se recibe un sueldo por parte del IPD, y que el apoyo sea incrementado. Creo que hay un mayor compromiso del estado, sé que aún hay falencias que se puede mejorar, pero creo que vamos por buen camino.

¿Cuál es tu gran objetivo como maratonista?

Mi trazo objetivo es por años, pero definitivamente dar un gran logro para mi país es un objetivo que lo tengo ahí en mi corazón, y para cumplir ese objetivo es super importante el apoyo. Lo bueno es que está creciendo el apoyo de la empresa privada y uno ya no se siente solo ni abandonado, y eso hace que sigas con ese sueño que se tiene.