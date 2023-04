¿A qué edad empezaste a competir?

A los a los nueve años, recuerdo que tenía que competir contra los de 15 porque no habían categorías. Eso me ayudó bastante para madurar y para progresar rápidamente porque sino me quedaba atrás y yo a esa edad no tenía tanto miedo. El tema de entrenamiento, disciplina, madurez, es algo que en lo que sí destaco bastante; y eso ha hecho que pueda formarme a temprana edad en la bici y poder competir, y ya cuando llego a competencias internacionales, que eso era a partir de los 15 años, ahí empezó todo el tema profesional, diría yo.

¿Crees que el Downhill ha generado mayor interés en los últimos años?

Hubo un tiempo en el que se cayó bastante, había muy pocos corredores. Pero ahora con todas las movidas después de la pandemia, la cosa cambió. Hubo el ‘boom’ del ciclismo en el mundo y en el Perú también, y eso hizo que se retome el tema nuevamente y que nuevas personas conozcan también esta modalidad que es el Downhill.

¿Cuántas modalidades existen?

Downhill es como lo más extremo sobre la bici, pero aparte tienes otra modalidad que se llama Enduro que es lo que normalmente la gente practica aquí en el Morro Solar. en el parque ecológico en Pachacamac y por todos lados de Perú downhill es como más competitivo y es algo que demanda más tiempo, más preparación. Si no tiene fines, objetivos competitivos, no creo que vayas por el camino del downhill, más te orientas por el otro lado, que es más entretenido.

¿Qué tan frecuente es el mantenimiento de una bicicleta de downhill?

Si quiero estar en la punta, número uno, no puedes dejar, no puedes regalar parte de tu entrenamiento o tu preparación. La bici tiene que estar equipadas completamente, todo tope de gama, y se trabaja mucho en las suspensiones. Mi bicicleta tiene las suspensiones completamente personalizadas para que solo yo pueda entender al máximo. Una vez a la semana la bicicleta visita el taller por más que se use dos o tres veces una vez a la semana, ahí se revisa que todo esté bien y ver qué servicios se le debe dar para que la bici esté en óptimas condiciones. Nosotros lo vemos como un carro Fórmula 1.

Sebastián Alfaro ocupó un cuarto lugar en el Campeonato Panamericano de Downhill en Costa Rica 2022. (Foto: GEC)

¿Cuentas con el apoyo por parte de la Federación Peruana de Ciclismo?

Yo estoy federado y al estarlo puedo acceder a entrenamientos internacionales. Eso sí, no recibo ningún apoyo de la federación, más bien ahora nos han puesto mayor restricciones. La cosa está complicada, pero yo desde ahora en adelante, desde que comencé a tener estos problemas con la federación ya hace varios años, decidí pasar la página y apostar por la empresa privada, y ambos apostamos por el desarrollo del ciclismo en general.

¿En qué lugares sueles entrenar y cuánto es el tiempo de duración?

Morro Solar, Parque Ecológico de la Molina y Pachacamac. El entrenamiento son 2 a 3 horas y cuando se hace Downhill, si toma un poco más de tiempo porque tienes que subir en la camioneta y bajar. Entonces, el tiempo de recuperación es un poquito mayor y demanda más tiempo, como cuatro o cinco horas de entrenamiento.

¿El relieve peruano es apto para practicar downhill?

De hecho, la geografía peruana es, yo creo, es una fortaleza que tenemos nosotros y, más aún, para reconocer en el mundo del ciclismo tenemos buenas bajadas, buenas montañas en la costa, en la sierra, podría decir que hasta es lo mejor que hay en el mundo, y también hay rutas por la selva que se han empezado a desarrollar a raíz de la pandemia.

Podría decirse que eres uno de los mejores latinoamericanos en tu modalidad...

No hay un ranking general actualmente como latinoamericano, pero en el último Campeonato Panamericano que ha sido en el 2022 en Costa Rica, yo fui el primer latinoamericano en el mejor puesto, es decir, en el cuarto puesto. Entonces, fue un super logro para mí, ha sido uno de los campeonatos panamericanos con más nivel en la historia, creería, y luego de eso viajé también a Canadá que es un evento internacional el que voy todos los años, y nuevamente fui el mejor latinoamericano ubicado en el ranking.

¿Cada cuánto se realiza el campeonato nacional?

El campeonato nacional siempre se hace, solo en pandemia se dejó de hacer, pero ya se retomó el tema. Este año será en Arequipa en el mes de julio. Con la Federación tienes un campeonato que son seis fechas, si no me equivoco, de ranking nacional, eso no tiene nada que ver con el campeonato nacional, pero son fechas avaladas por la Federación. También hay carreras privadas que son también a los que yo participo por un tema de comodidad y orden en el tema del horario.

Hay un gran número de deportistas en provincia...

El ciclismo es un deporte descentralizado, gracias a Dios. Yo diría que hay más gente que pedalea en Cusco, y en Arequipa downhill. Aquí en Lima es más la modalidad de Enduro porque hay ruta, pero toda la parte montaña, ya extrema como que en provincia pega bastante, a la gente le gusta, a parte de la excelente geografía.

¿Qué se viene para ti este año?

Está el campeonato nacional. Luego tengo un el campeonato internacional, que voy siempre en Canadá a fines de julio. Son 12 eventos allí, dos competencias internacionales contra los mejores del mundo. Y luego está el Campeonato Panamericano de downhill, que va a ser después de bastante tiempo en Perú nuevamente, va a ser en Cusco en octubre. El objetivo principal es medalla de oro, apuntando a eso únicamente, y lograr esa medalla histórica, pues que tanto estamos esperando.

¿Cuál es tu máximo sueño deportivo?

Convertirme en un en un ícono en Latinoamérica, que la gente siempre se acuerda ya cómo Sebastián Alfaro marcó un punto clave en el desarrollo del downhill en el Perú y en todo el continente, e inspirarlos a que los próximos futuros talentos profesionales y campeones estén también ahí.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR