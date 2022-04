La Selección Peruana inició con el pie derecho su participación en el Mundial de Fustal Down. La ‘Blanquirroja’ venció (4-1) a México por la primera fecha del grupo B en el encuentro que se disputó en la Videna ante la presencia de los hinchas nacionales que alentaron al equipo.

Desde el inicio del encuentro, la ‘Bicolor’ salió decidida a conseguir la victoria. En ese sentido, Falcón se convirtió en la figura del encuentro al anotar en dos oportunidades, mientras que Flores y Espino completaron el marcador con espectaculares goles.

Ahora, la escuadra dirigida por Giancarlo Zárate se enfrentará este domingo a Argentina a partir de las 8 p. m. (hora peruana) por la segunda jornada y espera continuar por el camino del triunfo. Después, jugará ante Portugal.

Por otra parte, es importante recordar que el grupo A es integrado por Brasil, Chile, Turquía y Uruguay. Dichos equipos también muestran una gran participación y luchan por lograr el anhelado campeonato mundial.

Mundial de Futsal Down

El Mundial de Futsal Down se jugará hasta el 10 de abril y es la primera vez que se organiza en Perú. Anteriormente, el campeonato se disputó en Rusia (2016) y Brasil (2019). Al respecto, Gissely Alvarado, fundadora y presidenta del Colectivo Down, expresó su emoción por la competición. “Estamos muy contentos y emocionados de que Perú sea la sede de esta importante competencia internacional, por lo que esperamos que los peruanos vivan este mundial, apoyen a nuestra selección y vean las múltiples capacidades de los chicos con Síndrome de Down, que al igual que todos nosotros se esfuerzan por lograr todos sus objetivos”, expresó su durante el sorteo de los grupos.





