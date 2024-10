Los Angeles Dodgers vs. New York Yankees se ven las caras (EN VIVO | EN DIECTO) desde el Dodger Stadium. Este partido será el primero en la ronda de la Serie Mundial de la Major League Baseball (MLB). Las acciones tendrán cita este viernes 25 de octubre desde las 7:08 p.m. (hora peruana). Tras más de 40 años sin sostenerse este cruce, el equipo de Los Ángeles y el de la ‘Gran Manzana’ saldrán al diamante en búsqueda de hacerse del Trofeo del Comisionado y coronarse el también conocido como ‘Clásico de Otoño’. La transmisión estará disponible por ESPN y Disney Plus para Latinoamérica. Otros canales encargados son FOX Deportes, Imagen TV y Amazon Prime Video en streaming. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.

La previa del Dodgers vs Yankees. (Video: MLB)