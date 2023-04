¡Un gran logro en el deporte nacional! Este martes 25 de abril, la pesista peruana Shoely Mego Contreras consiguió el primer lugar del ránking mundial de la International Weightlifting Federation (IWF), Federación Internacional de Pesas, que colocó a nuestra representante nacional en lo más alto de la división 55 kg.

Según la información brindada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), Mego logró esta posición tras obtener tres medallas de oro en arranque, envión y total en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas 2023, certamen que se realizó en Bariloche (Argentina) el pasado mes de marzo. Asimismo, también llegó la presea de bronce en el campeonato mundial Bogotá 2022.

Ojo, nuestra representante nacional pertenece al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD. En este ránking mundial de Damas de 55 kg., superó a Josee Gallant de Canadá en el segundo lugar y Jenifer Hernández de Ecuador, quien ocupaba el tercer puesto.

Un duro camino

Es necesario mencionar que Shoely Mego Contreras tuvo que superar un complicado camino para poder conseguir este logro en su carrera. De pequeña, tuvo que dejar su natal Bagua para estudiar en Chiclayo. No obstante, cuando cursaba el segundo año de secundaria, fue invitada a entrenar en pesas.

En el año 2017, viajó hasta Lima para estudiar la carrera de Psicología, pero optó por seguir sus sueños, metiéndose de lleno en el deporte luego de conseguir sus primeros reconocimientos internacionales.

“Siento que mi medalla en el Mundial pasó desapercibida. Solo me felicitaron en mi federación y las personas que están conmigo. El IPD me subió de nivel en el Programa de Apoyo al Deportista (PAD). No hay más apoyo, le escribí a algunas marcas y ninguna apoya, ponen excusas”, señaló Shoely Mego en una entrevista con El Comercio.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.