Cuatro años después, participó de un campeonato en su distrito y ganó el primer lugar. Se dio cuenta que tenía lo necesario para brillar. Hoy con 24, es uno de los nombres más importantes del skateboarding nacional, junto a Ángelo Caro y Deyvid Tuesta. En ese sentido, Pool ya apunta a los Juegos Olímpicos de Paris 2024. No pudo ir a Tokio 2020 (se quedó por poco), por lo que tiene esa ‘espina’ de ser un deportista olímpico.

El camino hacia la máxima cita deportiva para el skateboarding ya inició hace un par de meses, con el World Street Skateboarding Roma 2022, que ya otorgó sus primeros puntos para Paris. Depor conversó con Pool Bellido, embajador de Inca Kola, para conocer más de lo que fue su participación en Italia, lo que se le viene y el sueño de ir a sus primeros Juegos Olímpicos en 2024.

Vienes de competir en Roma, ¿cuéntame cómo te fue?

Mi última competencia fue hace dos meses, en Roma. Fue la primera competencia para sumar puntos a París 2024. El evento fue muy bueno, hubo mucha competencia porque es a nivel mundial y llegué a estar entre los 50 mejores (puesto 45), pude sumar una cantidad de puntos que me beneficia. Este es uno de los primeros eventos, así que se vienen más eventos y ya tengo que sumar más puntos para poder estar cerca.

¿Cuántos puntos hiciste en esta World Cup en Roma?

son mil puntos por lo menos. Entre los 50. Pero bueno, este. Mis metas son llegar a finales pues que es donde acumulas como 10.000 puntos y no me equivoco. Una gran cantidad de puntaje.

Este es el primer evento clasificatorio que abre el camino hacia París, ¿cuánto esperabas esto?

Ya lo estaba esperando con ansias. He estado entrenando bastante para esto y ya necesitaba que empiece cuanto antes y fue en Roma. Ahora, incluso me sigo preparando y estoy ansioso para que vengan los demás viajes. La segunda competencia quizá sea a inicios del próximo año.

Tienes algún otro evento programado antes de acabar el año?

Sí, tengo un evento programado uno para diciembre, es un Nacional de Skateboarding, que también va a facilitar para ir a París.

A poco de acabar el año, ¿cuál es el balance que haces de este 2022?

Como saben el skate es un deporte extremo, yo he estado entrenando duro, fui a Roma, di lo mejor de mí. Lamentablemente ahí tuve una pequeña lesión casi al finalizar el evento y ahorita estoy entrenando y fortaleciendo la zona que me lesionado un poco y ya estoy como que a mi 100%. He estado enfocado en poder subir e incrementar mi nivel todo este año, porque el nivel es muy alto y y bueno en otros países, nosotros no estamos lejos, pero solo queda prepararnos. Este año he estado a full, entrenando y alimentándome bien y teniendo disciplina como un deportista.

Será tu segundo ciclo olímpico, luego de quedarte cerca en Tokio 2020...

En Tokio 2020 estuve demasiado cerca para poder clasificar, lamentablemente no llegué y bueno, me queda Paris 2024 para darle con todo, pero sí la verdad que estuve muy cerca.

Además de Roma, ¿qué otros eventos has tenido este año?

Tuve el de Roma y eventos nacionales dentro del país. Este año, tuve como dos eventos nacionales.

¿Esperabas tener más eventos este año?

Este año esperaba dos o tres competencias, incluso Mundiales como para empezar, pero no sé qué ha pasado con la organización de skateboarding mundial que solo dieron un viaje este año. Ya quizá el próximo año nos darán más viajes ya pensando en la clasificación a los Juegos Olímpicos.

Además de Ángelo Caro y tú, ha aparecido en la escena internacional Deyvid Tuesta (oro en Asunción), ¿estamos en buen nivel en el skate?

Acá en Perú hay mucho potencial, hay mucho nivel de skate, incluso para explotarlo más, solo que lamentablemente no hay el apoyo suficiente para poder concretarlo. Uno tiene que ver la manera de poder lograr sus metas. Ángelo y David son unos skaters muy buenos, he competido con ellos en el transcurso de todos estos años, son muy buenos. No solo ellos, sino la mayoría que está en la federación, tienen un nivel bueno para la élite.

Así como Ángelo tuvo su momento en Tokio (quinto puesto) y Deyvid en Asunción (medalla de oro), ¿esperas que tu momento llegue, ya sea en París 2024 o en Santiago 2023?

Sí, la verdad que sí, estoy ahí luchando para que llegue ese momento y poder dar lo mejor de mí, como siempre. Sí, bueno y en realidad que, si no fuera por Inca Kola, yo no hubiera concretado el viaje a Roma.

Antes ser un skater no era sinónimo de deporte, pero al ser olímpico todo cambió...

Claro antes era mal visto, se veía como un hobby, sobre todo para los padres. Pero ahora se le ha dado una gran importancia en lo deportivo, porque es un deporte olímpico.

¿Cuántas veces te han botado de los parques, se han quejado los vecinos o han llamado a serenazgo?

Ya perdí la cuenta (risas), la verdad han sido demasiadas veces porque también soy skater de la calle, me gusta patinar en la calle y sentirme un poco libre, me han botado demasiadas veces, pues es como que el pan de cada día, botándote de todos lados.

¿Te ha vuelto a pasar o es algo del pasado, antes que sea deporte olímpico?

Sí, antes que sea deporte olímpico, era más seguido y la gente te trataba un poco mal. Pero ahora he visto que ha cambiado un poco o ha bajado. Quizás te ven un poco diferente, por todo lo que ya se ha logrado acá en Perú. Tokio 2020 expandió o abrió las mentes de las personas. Este es un deporte y no tiene nada de malo.

¿imagino que también te gustaría estar en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023?

Sí, voy a buscar mi clasificación, por eso es que en diciembre hay y ese Nacional. Los que queden en podio van a quedar aptos. Los que ganen van a ser considerados, en varones hay tres cupos máximos.

Y en cuanto a París 2024, ¿cuál es el sistema de clasificación?

Son puntajes, si me meto en dos finales o quedo en un podio ya estaría clasificado, porque todos los países como máximo tienen a tres representantes para que puedan clasificar a los Juegos Olímpicos. Para nosotros, que ya somos tres por así decirlo, podríamos ir para estar guerreando en el ranking.

Para el próximo año, ¿cuántos eventos esperas tener como proyección?

Sí, por lo menos tengo planeado tener cuatro a máximo cinco eventos internacionales.

¿Todos sumarían puntaje?

Son como tres que suman puntaje, son para clasificar y dos que son muy aparte, son mi proyección a eventos que he venido teniendo en mente hace mucho tiempo. También son como que el ojo del skate a nivel mundial son competencia de cinco estrellas, que no tiene nada que ver con los Juegos Olímpicos, pero sí son importantes

¿Como la World Street League?

Sí, como el Street League y Tampa, son los eventos más sonados y ambos son con invitación. Uno puede mandar videos de tu nivel y ya ellos ven si te eligen o no.





