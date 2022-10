El deportista de 27 años tenía todo para llevarse el oro en los Bolivarianos de Colombia; sin embargo, en el último día de competencia, no pudo terminar la competencia y se alejó del podio. Lo que le pasó le sirvió para que en Asunción sea el doble de precavido y no deje nada suelto: comenzó la primera regata en el tercer puesto; luego acabó cuarto en la segunda y tras ello ratificó su buen momento.

Peschiera acabó primero desde la tercera regata hasta la penúltimo; ya en la última con un tercer puesto, se llevó el oro tras el puntaje acumulado. Depor conversó el velerista olímpico para conocer todos los detalles de su medalla; lo que viene siendo este año y cuáles son sus próximos objetivos. clasificar a los Panamericanos de Santiago 2023 y a París 2024.

📸 Revive los mejores momentos de nuestro Campeón Suramericano de vela, Stefano Peschiera, modalidad de bote un tripulante ILCA 7 en los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022. pic.twitter.com/yycKX2lQfY — ipdperu (@ipdperu) October 7, 2022

Felicidades por la medalla de oro, ¿cómo ha sido la experiencia?

Estoy bastante feliz por lo obtenido, se ha trabajado bastante los últimos años y se ha buscado bastante la medalla ODESUR, primera vez que consigo una de ODESUR en general, porque ya había ´ganado los ODESUR de playa. Ahora toca prepararse para lo que se viene, con miras a los Panamericanos del próximo año y clasificar a París 2024.

¿Cómo fueron los días de competencias? ¿Cómo estuvo el mar?

Estuvo bastante dinámico, hubo todo tipo de condiciones, lo que lo hizo bastante demandante en el tema físico y en el tema menta, pues había que adaptarse a todos los cambios de viento. La cancha fue en un río, lo que lo hace difícil porque hay mucha corriente y tuvimos que adaptarnos a esas variables, fue un campeonato muy mental en el que creo que pude destacar por el hecho de mantener compuesto mentalmente. Ya tenía experiencia compitiendo en corriente, creo que la mayor parte de mis competidores se quebraron en algún momento en el plano mental; son varios días de competencia lo que lo hace difícil mantener la consistencia en el evento, fui el que mejor lo hizo.

¿Te mantuviste siempre dentro de los primeros lugares al finalizar cada regata?

De hecho, el primer día no fue tan bueno, terminé tercero y cuarto lugar; no era lo que tenía en mis planes, pero logré mantenerme con la cabeza fría. De hecho, después de eso llegué segundo, pero no estaba tan contento de mi día. El otro día sí fue otra cosa, logré meter dos primeros seguidos y ya ubicarme en el liderato, eso fue lo que hizo que dé un golpe fuerte a mis competidores y poder sacar adelante el campeonato. Después de eso ya vinieron los últimos días que hicieron que me consolide en la punta, pero si después de un inicio no esperado, logré reubicarme y volver a ejercer mi jerarquía en los siguientes días de competencia.

¿Esta medalla es como una revancha por lo hecho en los Juegos Bolivarianos de Valledupar?

Sí, fue totalmente una revancha. En Valledupar, me merecí ganar el oro, venía ganando desde el principio a fin, pero hubo unos problemas con la cancha, fue muy impredecible, posiblemente la cancha más impredecible que he corrido en mi vida. Eso conjuntamente a un mal comité de regata (los que organizan), ellos me anularon una regata (carrera) y los otros me terminaron pasando. Hubo todo un enredó ahí y la verdad salí muy disgustado del evento, porque me había preparado mucho y sentía que estaba en un nivel mayor al de mis competidores. En ese campeonato se vio, fueron otras condiciones, un poco más fáciles, para que se pueda marcar una diferencia. Sí es una revancha total y me apena no poder haber conseguido esa (medalla) de oro en Valledupar.

A lo largo de este año has tenido diferentes eventos, ¿cómo vienes resumiendo este 2022?

Creo que es uno de los mejores años de mi vida, sino es el mejor, es el segundo mejor. El 2019 fue un gran año también, pero sí puede ser el mejor año de mi carrera, porque he logrado varias cosas, entre ellas, top 10 en el Campeonato Mundial Absoluto de Vela, que es algo muy difícil hacer en laser olímpico ILCA 7, luego se vino la clasificación al Mundial de Vela (en barco grande), con otros nueve compañeros, yo como capitán, lo cual fue un hecho histórico para el Perú. Luego vino Valledupar, que se venía ganando el oro hasta casi el último día, y ahora esto [el oro en ODESUR]. Mucha consistencia, estoy cada vez probando que mi nivel es muy alto y que estoy dominando a nivel Sudamérica, estoy dejando un mensaje claro de cara a los Juegos Panamericanos, que va a ser una foto muy parecida a la que he tenido en Valledupar y Asunción.

En Asunción, a la selección de vela le ha ido muy bien con tres medallas de oro y otra de plata...

Esta es la mejor participación de un equipo peruano de vela en unos Juegos ODESUR, creo que eso da mucho qué habla. Se nota que estamos trabajando bien. Aunque haya habido bastantes reducciones en presupuesto y apoyo por parte de la federación, los deportistas lo estamos sacando adelante, dice mucho de nosotros. No estamos tomando en cuenta los otros factores que no sean trabajar, sacar humildemente al Perú, ahí te das cuenta el amor que le tenemos al país y las ganas de darle una medalla al Perú. Ahí si María Belén [Bazo], Jean Paul [de Trazegnies], Caterina [Romero] y el resto de la delegación hemos hecho un gran papel, muy unidos y hemos demostrado que podemos ser potencia a nivel Sudamérica en vela. Espero que nos tengan en consideración a futuro con el apoyo, porque es algo que se ve reflejado en los resultados. Si bien con poco apoyo hemos conseguido esto, no es algo que será consistente si no tenemos apoyo. Hago un llamado al IPD y al gobierno para que nos apoye y no nos recorten el presupuesto para Santiago 2023 y París 2024.

¿Cuál es tu siguiente reto?

Se viene un final de año un poco más tranquilo. Voy a ir a competir a las Islas Galápagos en una competencia de veleros grandes, esperamos ganar. Si bien eso no es olímpico, siempre es bueno igualar subido en un velero, voy a ir a ayudar al equipo. Después de eso, continuarán los eventos, es probable que vaya al evento prueba de los Panamericanos, que será en Chile. No tengo el objetivo de ganar necesariamente, sino ir a probar la cancha, allí me coroné campeón sudamericano en 2013. Va a ser bonito volver después de ocho años para reconocer el terreno, pensando en Santiago 2023. De repente, viajó al campeonato europeo, pero como te digo dependerá del apoyo, porque me he privado de participar en competencias en Europa, donde está el mejor nivel, pero ya el próximo año espero pasar más tiempo allá y codearme con los mejores del mundo.

María Belén Bazo ya consiguió el cupo para Santiago, en tu caso, ¿qué eventos tienes para clasificar a los Panamericanos?

Sí, de hecho, en ODESUR no se dieron cupos en laser, por el hecho de que la clase es muy competitiva, pero se vienen eventos clasificatorios, van a dar tres cupos en un evento en Estados Unidos en enero del próximo año, luego hay otra oportunidad en donde van a dar tres cupos más en el Sudamericano de Vela, que será en Argentina en febrero. Tenemos ahí seis cupos por los cuales hay que ir a luchar. Luego el Perú decidirá a qué deportista manda, porque así es en vela, se clasifica al país, y luego la federación decide a qué deportista manda.

¿Cuál es tu objetivo ahora?

Mi objetivo es buscar la clasificación a Santiago y luego a París 2024. Tengo una espina que quiero sacarme, que es ganar una medalla panamericana. Luego, el próximo año será el campeonato Mundial de las clases en La Haya [Países Bajos], creo que ahí darán alrededor 16 cupos, es lo que yo iría a buscar ah [la clasificación a París].

¿Cómo va el apoyo privado?

Gracias a mis auspiciadores he podido tener las competencias de este año (Redondos, Reebok, Magic Marine), Este año, el presupuesto que nos dieron era muy reducido [de la federación], pero hasta el día de hoy no nos ha llegado un sol de apoyo, entonces el 100% de mi presupuesto de este año lo han cubierto las empresas privadas, a las cuales les debo todo. La federación está revisando nuestras resoluciones para ver si nos devuelve la plata que hemos invertido, pero hasta el día de hoy no vemos ese dinero. La federación nos pone muchas trabas, con el tema de las rendiciones, por el tema de la burocracia, yo siempre cumplo con todo, pero siempre sale que el apoyo no llega a tiempo.

