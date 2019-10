¡La cantera entra al agua! Jóvenes tablistas correrán la última fecha del Circuito Mundial Junior de la WSL en Máncora

Podremos tener 2250 kilómetros de costa, las playas más hermosas y las mejores olas, pero eso no asegura nada. Mucho menos,

siete medallas en unos Juegos Panamericanos. La enorme producción del surf en Lima 2019 tiene un trabajo de años, desde las bases, y nuestra cantera volverá a estar en los ojos del mundo en pocos días.

Desde el jueves 14 de noviembre, la ciudad turística de Máncora, en Piura, albergará la última fecha del Circuito Mundial Junior, organizado por la Liga Mundial del Surf (WSL). Allí, la medallista panamericana y virtual clasificada a Tokio 2020, Daniella Rosas, será nuestra principal representante.

"No me siento favorita por haber ganado los Panamericanos, pero tanto yo como los juniors vamos a este torneo con muchas expectativas", le dijo a Depor. "Además, ayuda bastante que se realice en Máncora, a mi me encantan un montón sus olas", añade.

El objetivo es llegar al Campeonato Junior de la WSL, en Taiwan, adonde van las mejores jovenes tablistas de todo el mundo. Sudámerica tendrá dos representantes femeninas: las mejores de su ranking regional. Y a falta de dos fechas para que culmine el circuito (una en Maresias, Brasil, y la última en Piura), Daniella se encuentra en el puesto siete. "Es posible clasificar", asegura.

Pero no solo tiene a las brasileñas como sus oponentes, también estará Sol Aguirre, una de las chicas con más proyección del surf peruano. Ha ganado el Tour Mundial Junior de Sudamérica en 2017 y 2018, y este año es tercera, a casi mil puntos de la líder. El equipo femenino lo completan: Alessia Moro, Lara Barrios, Arena Rodríguez y Catalina Zariquiey.

En cuantos a los hombres, destacan los hermanos Raúl y Juan Diego Ríos. Aunque tienen objetivos diferentes, el principal, sin duda, es dejar en alto el nombre del Perú.

Raúl Ríos ejecutando una de sus maniobras. (Foto: Rafael Rioja Asalde) Raúl Ríos ejecutando una de sus maniobras. (Foto: Rafael Rioja Asalde)

Raúl, de 17 años, es el que mayores posibilidades tiene de ir al Campeonato Junior de la WSL en Taiwan, pues en la categoría masculina irán tres de América del Sur y él actualmente está en el puesto 5 del ranking.

"Mi objetivo es ser tercero para volver a la fecha final del Circuito Junior. Máncora es mi playa y ayudará mucho correr allí", dice el joven surfista que practica tabla desde los tres años y que irá a la penúltima fecha de Maresias, en Brasil, antes de aterrizar en Piura.

Juan Diego, por su parte, tiene 14 años y lo principal es ganar experiencia: "Esta fecha en Máncora ayudará a foguearme. Y a partir del 2020, con 15, correré con más fuerza en el circuito mundial. Ahí sí buscaré resultados". "Que una fecha sea en Máncora, mi casa, me da mucha confianza", agrega.



Los otros surfistas que competirán en la fecha peruana son Ricardo

Williams, Derek Crousillat, Mateo Guzmán, Mauricio Martínez y Mateo Christodulu.

Pero antes del torneo en Máncora, tanto Daniella como los hermanos Ríos deberán participar, desde el sábado 26 de noviembre, en el Mundial Junior de la ISA, en Estados Unidos. El mismo evento en el que Sofía Mulánovich se coronó hace poco, pero en las categorías Sub 18 y Sub 16.

Los hermanos Raúl y Juan Diego Ríos en acción. (Foto y video: Jesús Hurtado)

