‘Mafer’, como le dice su círculo cercano, está entrenando en el mar limeño. Y luego de realizar una clínica de surf con sus compañeros (una especie de competencia interna en donde son evaluados y retroalimentados por jueces), recibe a Depor, a través de una videollamada, para contar sobre lo que se le viene en el resto de la temporada.

Estuviste en la primera fecha del tour de longboard de la WSL en Australia, ¿fue complicado competir allí?

En verdad, fue difícil. Es otro tipo de ola. Las playas de Australia, Panamá, Portugal tienen olas que cambian todo el rato. Fue complicado. Estoy entrenando en playas que tengan condiciones similares (a las de Australia), porque aquí en Perú no tenemos muchas de esas olas.

Y ahora la siguiente jornada será en California.

Sí, en Hungtinton. Es un beach break. Son olas de diferentes puntos. O sea, revientan en un lugar, en otro también y acá también. Entonces, siempre vas a estar buscando la ola. No es como las playas de Makaha o Punta Hermosa en donde las olas vienen de un solo sitio, en Hungtinton tienes que buscarlas en todos lados.

Si en Perú las olas son generalmente diferentes a las que se presentan en Australia o California, ¿cómo estás haciendo con el entrenamiento?

Estoy entrenando aquí en la Costa Verde nada más, porque no hay dinero para irnos al sur. La gasolina está cara (risas). Entonces, entrenó acá en Lima y con el equipo, con toda la gente de longboard. También entreno todos los días la parte física. Ahora se ha aumentado tres veces por semana con Gabriel Hernández, que es un capazo en la preparación y parte fundamental, al igual que Oswaldo (Velez), para ir súper preparados a los eventos.

Mafer tiene pensando viajar el 27 de julio a Estados Unidos para la segunda fecha del tour. (Foto: GEC)

Después de Estados Unidos, hay una fecha del circuito de longboard en Cornualles, Inglaterra, ¿estarás presente?

No, aunque me encantaría. Aparte de que choca el horario, la verdad es que el presupuesto no da para ir a eventos. Lo que nos da el Programa de Apoyo al Deportista (PAD) no alcanza más que para entrenar aquí y eso. Es muy difícil salir a entrenar afuera si es que no tienes marcas que te apoyen. Yo tengo algunas que me ayudan, con eso me puedo ir a competir afuera a algunos sitios. Pero cuando no alcanza es complicado, porque nosotros quisiéramos seguir compitiendo y agarrar nivel para ser los mejores del mundo, porque talento y surfing hay en Perú, pero si el Gobierno no apoya, no se puede hacer mucho.

El Panamericano de Surf 2022 empieza el 7 de agosto, mismo día que termina la fecha de Hungtinton. ¿Serán clasificatorios a los Juegos Panamericanos 2023 de Chile?

No son clasificatorios para Santiago 2023, pero sí ayuda mucho al equipo peruano en posicionarse al momento de armar la serie para los Panamericanos de Surf del próximo año (que sí darán cupos). Por ejemplo, si ganamos, vamos a estar sembrados. Si campeonamos en equipo, nos va a ayudar un montón para no competir contra Brasil o Estados Unidos y estar en la línea de los países más potentes; los que no han competido y los que queden últimos competirían contra nosotros, que seríamos cabeza de serie.

¿Qué otros eventos programados tienes este año?

Tengo la última fecha del tour mundial en Malibú (California) y antes un sudamericano que también es de la WSL, de la segunda división, que se va a realizar en Brasil. Tengo esos dos eventos. Y de ahí cerraría el año si es que no hay más, sin contar los latinoamericanos (ALAS Pro Tour) que se van a hacer acá: creo que uno se va a realizar en Punta Roquitas. Probablemente estaré ahí.

G-Shock es una de las marcas que ayuda a ‘Mafer’ en su carrera deportiva. Foto: (Facebook de María Fernanda Reyes)

Mencionaste previamente la falta de ayuda del Gobierno. Y eso me remite a un tuit que publicaste a fines de junio: “No solo nos bajan el apoyo económico a los deportistas PAD, sino que ahora nos quieren hacer documentación y desconcentrarnos de nuestros entrenamientos. Así no se puede, IPD”. ¿Qué está ocurriendo entre los atletas y el Instituto Peruano del Deporte?

El IPD tiene un manual metodológico en el que pide ciertas cosas para que el deportista pueda tener un ingreso, no es un sueldo, es un programa de apoyo al deporte, que otorga desde 800 hasta 5.000 (soles); dura solamente seis meses por logros. O sea, si yo soy campeona panamericana, me dan una cantidad de dinero. Pero si durante esos seis meses no vuelvo a tener otro panamericano, no voy a seguir con ese mismo apoyo, me bajan. Y si no has competido, te sacan, porque simplemente no tienes ningún logro, y no te van a seguir apoyando para que puedas seguir entrenando. A mí me parece que es una locura. Un deportista va a entrenar por seis meses y después, cuando le quiten el apoyo, ya no va a poder hacerlo porque no tiene esa ayuda.

Y lo cierto es que para muchos ese soporte económico es fundamental.

Muchos no tienen patrocinios o empresas que les ayuden a seguir adelante. Por eso es que muchas veces no se enfocan 100% en el deporte y tienen que buscar un trabajo, algo que les dé estabilidad económica para poder vivir, porque del deporte es bien complicado vivir. Es muy fácil para las personas decir: ‘Oye, pero tú tienes que enfocarte 100% en el deporte porque tienes que representar al Perú', pero, ¿quién me da de comer? La gente ya comienza a vivir sola, hay que pagar agua, luz y los equipos deportivos. Uno lo hace por amor al deporte, sí. Pero hay momentos en que el amor al deporte no te da comida, y uno tiene que alimentarse y tener estabilidad y tranquilidad para poder practicar el deporte que uno ama.

¿Y sobre la documentación que está pidiendo el IPD, a la que hacías referencia en tu tuit?

Hay eventos, por ejemplo, de la WSL que yo voy a representar, pero más que representar a Perú, soy yo, porque yo me he ganado ese cupo. Es una invitación a título personal, no va a ir otra persona que no sea yo. Entonces, el IPD quiere un documento que esté a nombre de tu Federación con la invitación al deportista. Gracias a Dios nuestro entrenador tiene contacto con ellos (la WSL) y lo piden, pero imagínate si no tuvieran contacto, nos estuvieran pidiendo a nosotros que lo hagamos y que lo mandemos, porque sino no entra para que nos den la resolución y nos apoyen en algunos eventos, porque sí nos apoyan para viajar a ciertos eventos, pero no a todos.





