El tablista de 27 años viene teniendo un gran año, en cuanto a resultados. Tal es así que ya tiene prácticamente asegurada su clasificación al Challenger Series (segunda división) la próxima temporada. Esto tras sumar su tercera victoria seguida en el circuito, en el Arica Pro Tour. Tudela se consagró campeón en Chile y acumuló 5 mil puntos más en el ranking.

Luego de ganar el último fin de semana en la playa ‘El Gringo’ y ser el primer surfista en la historia de la WSL Latinoamérica que obtiene tres triunfos consecutivos (En Ecuador y dos en Chile), Miguel Tudela conversó con Depor para saber más de su buen presente, qué torneos se le viene y la oportunidad de ganar en casa en noviembre con el Punta Rocas Open Pro.

Miguel Tudela lidera el ranking sudamericano en las Qualifying Series. (Captura)

¿Cómo te sientes luego de ganar tu tercer QS seguido?

Me siento contento, porque estoy en una buena racha y estoy haciendo bien las cosas. Este es el resultado de todo el trabajo que venimos haciendo durante muchos años con mis entrenadores.

La competencia cómo estuvo en Arica, ¿las olas?

Sí, ‘El Gringo’ es un lugar especial, tiene una de las olas más peligrosas del circuito y volvía a celebrarse después de tres años. Ya extrañaba ir para ese lugar

La final fue con el brasileño Ian Gouveia, el marcador fue ajustado....

Sí. fue una final interesante, Ian es un super competidor, ha estado en el Tour Mundial hace un par de años. Es un surfer completo, muy bueno para meterse al tubo, fue una final bastante reñida, pude intercambiar rápido buenas olas. Fue una final diferente en un lugar especial, donde nos gusta a todos y ambos demostramos que somos buenos en el tubo, fue bastante entretenida.

¿No tuviste problemas con ninguna ola durante tu competencia o alguna fue complicada?

No tuve mayor inconveniente en escoger las buenas olas, tuve una buena estrategia, escogí bien mis olas. Estuve bastante conectado y eso hizo que también tome buenas decisiones. Esto hizo que se me presente la competencia de una manera fácil, manejar los momentos y escoger buenas olas y obtener buenos puntajes para posicionarme en los primeros lugares.

La semana pasada también competiste en un torneo de ola grande en ‘El Buey’ (Chile), ¿cómo te animaste?

Sí, fue en ‘El Buey’, la playa que está al costado de ‘El Gringo’. Me encanta surfear olas grandes, estoy contento de que se dio al mismo tiempo. ‘El Buey’ tiene olas especiales (sus olas son entre 12 y 18 metros de alto), lo he surfeado bastantes veces y se dio la oportunidad de correr el evento. Me ubiqué en segundo lugar, Cristóbal de Col (peruano) agarró la mejor ola de la historia de ese lugar y se llevó la victoria.

Por primera vez en la WSL Latinoamérica, un surfista obtiene tres victorias seguidas, ¿cómo te sientes al marcar ese hito?

Eso es más estadístico que otra cosa, pero es el reflejo del trabajo de años. Se vienen haciendo bien las cosas, se están cosechando los frutos. Voy a seguir haciendo mi trabajo, que es ganar heats y que bueno que se haya logrado de esta manera, ganar tres campeonatos seguidos. Apuntamos a ganar cada evento que competimos, esperemos que siga creciendo esta estadística y acabar con un 5-0 el circuito.

Vienes en buen nivel, hace poco también estuviste en los Panamericanos del Surf, ¿cómo resumes tu participación allá?

Si bien no se logró el objetivo final, que era ser campeones por equipos, fue un resultado positivo para la selección en general (quedó cuarto en individuales y segundo por equipos). Contento por el desempeño y por poder compartir esos momentos con un equipo tan grande y tan bonito como el nuestro. El balance positivo, de todo se aprende, no se dio el resultado que esperábamos, pero seguiremos aprendiendo también de cada derrota.

De todas formas, estás teniendo una gran temporada, ¿para qué estás en lo que resta de año?

Yo voy a ir a ganar todos los campeonatos que compita, espero que se pueda dar eso, esperemos que se siga dando esta buena racha, este buen momento.

¿Qué torneos se te vienen?

Esta el Mundial ISA en California, que otorga cupo para Paris 2024, nos estamos preparando para eso. Después volver al circuito regional, la siguiente fecha es Saquarema, que es otro campeonato de 5 mil puntos para seguir liderando el circuito. El torneo en Punta Rocas, que es el último del circuito, estamos intentando que sea vuelva tres mil puntos (ahora es de mil puntos), para que más peruanos puedan competir y buscar la clasificación a los Challengers.

¿Cuán importante es que se lleve a cabo este tipo de fechas en Perú, como loa que se viene ahora en Punta Rocas?

Es super importante, ahora esperemos que el campeonato se vuelva tres mil puntos, estamos pidiendo apoyo a la empresa privada, a la industria para poder hacer crecer el campeonato y más peruanos se sumen al top 10 y sueñen con la clasificación.

¿Qué tiene que pasar para que lo vuelvan un campeonato de tres mil puntos?

Faltan como 20 mil dólares creo para que el campeonato se vuelva de tres mil puntos, esperemos que más empresas se sumen, ya que estamos en buen momento en el surf. Esperemos que nos apoyen para poder finalizar bien el año.

¿Cuál será tu objetivo en Punta Rocas?

Ganar, sí, siempre ganar, a eso apuntamos cada vez que vamos a un campeonato.

¿Sientes que la clasificación a los Challengers está cada vez más cerca?

Se cuentan campeonatos, los mejores dos o tres resultados del año. Dependerá también de cuanto puntaje vaya a ser el de Punta Rocas. Ya corrí los dos campeonatos más importantes de este año en el circuito, creo que ya matemáticamente es imposible que salga del top 10.

¿Será un gran año si lo cierras en el primer lugar del circuito, ganando todo?

Claro es el objetivo, salir campeones del circuito y también eso te da un mejor impulso para entrar a los Challengers.

Competencias de Miguel Tudela este año en el circuito

Evento División Puesto Puntaje que se llevó Billabong Pro Pipeline (Australia) Tour Mundial (WC) 17 1330 puntos Copa Sails of Change Galápagos (Ecuador) Qualifying Series 1 1000 puntos Quiksilver Iquique Pro (Chile) Qualifying Series 1 3000 puntos Oi Rio Pro (Brasil) Tour Mundial (WC) 9 3320 puntos Arica Pro Tour 2022 (Chile) Qualifying Series 1 5000 puntos

* Miguel Tudela recibió en dos ocasiones el Wild Card (WC) para dos fechas del Tour Mundial tras su gran participación en los Juegos Olímpicos 2020 y por su performance en la Qualifying Series 2022.

