La surfista peruana Aissa Chuman (12) se coronó campeona Sub-12 y sub campeona Sub 14 en la última fecha del ALAS LATIN TOUR, que se lleva a cabo en la playa Las Machas de Arica, Chile. Aissa, quien a su corta edad se perfila como una gran surfista a nivel internacional, luego de conseguir avanzar varias series dejando atrás a varias competidoras de otros países, logró un contundente triunfo en la categoría Sub 12 y, de la misma forma, en la categoría sub 14 se cobró la revancha contra la chilena Chiara Bagoni, quien fue la campeona de la versión anterior en Punta Rocas, Perú, eliminándola en semifinales.

De esta forma, logró un importante segundo puesto, ganando Isidora Bulto de Chile en dicha categoría. “Estoy muy emocionada porque me pude cobrar la revancha al ganarle a Chiara, que es una muy buena surfista y que me ganó en mi casa, Punta Rocas”, indicó Aissa El ALAS LATIN TOUR se está llevando a cabo en Arica del 15 al 16 del presente mes y participan los mejores exponentes del surf juvenil.