Todo va quedando listo para el desarrollo del selectivo de tabla, para conocer a los deportistas peruanos que nos representarán en el ISA World Surfing Games 2021, que se desarrollará en El Salvador.

La Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA), que recibe un importante apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD) en el tema de subvenciones económicas, confirmó que el lugar que recibirá a los surfistas nacionales será el Centro de Alto Rendimiento del Surf en Punta Rocas, los días lunes 8, miércoles 10 y viernes 12 de marzo.

Son 41 deportistas entre damas y varones que lucharán por alcanzar los cuatro cupos (dos en damas y dos en varones) para el Mundial de El Salvador. Recordemos que Lucca Mesinas y Daniella Rosas ya se encuentran clasificados.

El ISA World Surfing Games 2021 se desarrollará del 29 de mayo al 6 de junio y es una competencia clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Lista de convocados para el selectivo. (Instagram)

Caso Sofía Mulanovich

La decisión de Sofia Mulanovich de participar en el selectivo aún estaría en duda por considerar que la FENTA le quitó un cupo directo al Mundial ISA 2021. La ‘gringa’ ganó esta misma competencia en 2019 y se preparaba para ser parte del equipo nacional, como cupo directo; sin embargo, la nueva directiva de su federación la puso con el resto de tablistas.

“Es algo muy injusto hacia mí. Me han quitado el cupo directo al Mundial de El Salvador que será en mayo de este año. Un cupo que me gané en el último Mundial ISA en donde salí campeona (...) La verdad es que estoy muy dolida porque no ha sido fácil lograr lo que logré y creo que ese cupo es mío. Me lo están sacando de las manos sin ninguna explicación”, señaló Sofía Mulanovich hace unas semanas.

“Un cupo merecido para mí para defender ese título mundial. Yo vengo entrenando para este campeonato ya desde hace varios meses con un programa del IPD. Es por ello que nunca me imaginé que de un momento a otro me saquen de la selección y me quiten este sueño desde que supe que el surf era un deporte olímpico”, agregó la tablista de 37 años que regresó del retiro para buscar ir a Tokio 2020.