Team Perú en Juegos Olímpicos 2024: día 4 con Alonso Correa, Inés Castillo y más

Los Juegos Olímpicos no solo son una competición, sino también una celebración del espíritu humano y del esfuerzo constante por alcanzar la excelencia. En ese contexto, la bandera peruana sigue ondeando con orgullo en los escenarios de París 2024. Este martes 30 de julio, el Team Perú sumó su cuarto día de competencia, mostrando resultados importantes y destacando el esfuerzo y dedicación de nuestros compatriotas. En esta jornada, Inés Castillo en bádminton, María Belén Bazo en windsurf, Adriana Sanguineti en remo, y Alonso Correa en surf, nos representaron con honor. A continuación, detallamos cómo les fue en este nuevo día de la cita olímpica.

Inés Castillo: bádminton individual femenino

Inés Castillo enfrentó su primer desafío en los Juegos Olímpicos de París 2024 en el bádminton individual femenino. A pesar de su entrega, la peruana cayó frente a la turca Neslihan Arin con parciales de 16-21 y 17-21 en el grupo J.

No obstante, Inés Castillo no se rinde y ya se prepara para su próximo encuentro. Mañana, 31 de julio, desde las 08:40 a.m. (horario peruano), la peruana se enfrentará a la japonesa Aya Ohori. Castillo necesita una victoria contundente para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a los octavos de final.

Adriana Sanguineti: remo skiff femenino

En las aguas de París, Adriana Sanguineti compitió en los cuartos de final de remo skiff femenino. La peruana ocupó el quinto puesto con un tiempo de 7:57.84, su mejor marca personal en esta competición. Sin embargo, este notable esfuerzo no fue suficiente para clasificar a las semifinales A/B, reservadas para las tres primeras de cada serie.

Sanguineti continuará en acción buscando mejorar su posición en la clasificación general. Aunque no podrá disputar las medallas, su participación sigue siendo un testimonio de su dedicación y amor por el deporte, inspirando a futuras generaciones de remeras peruanas.

¿Qué atletas de Perú clasificaron a los Juegos Olímpicos París 2024?

Kimberly García (atletismo – marcha atlética)

Evelyn Inga (atletismo – marcha atlética)

Mary Luz Andía (atletismo – marcha atlética)

César Rodríguez (atletismo – marcha atlética)

Luis Henry Campos (atletismo – marcha atlética)

Cristhian Pacheco (atletismo – maratón)

Gladys Tejeda (atletismo – maratón)

Thalía Valdivia (atletismo – maratón)

Luz Mery Rojas (atletismo – maratón)

María Luisa Doig (esgrima – espada)

Juan Postigos (judo – 66 kg)

Lucca Mesinas (surf – shortboard)

Sol Aguirre (surf – shortboard)

Alonso Correa (surf – shortboard)

Stefano Peschiera (vela – Ilca 7)

Florencia Chiarella (vela – Ilca 6)

María Belén Bazo (vela – iQFOiL)

Nicolás Pacheco (tiro – skeet)

Daniella Borda (tiro – skeet)

Inés Castillo (bádminton – individual)

María Bramont-Arias (natación – aguas abiertas 10 km)

Mckenna De Bever (natación – 100 m espalda y 200 m combinado)

Joaquín Vargas (natación – 200 y 400 metros estilo libre)

Adriana Sanguineti (remo – W1x)

Valeria Palacios (remo – LW2x)

Alessia Palacios (Remo – LW2x).

Calendario de deportistas peruanos en Juegos Olímpicos

Jueves 1 de agosto

César Rodríguez: marcha 20 kilómetros masculino | 12.30 a. m.

Luis Henry Campos: marcha 20 kilómetros masculino | 12.30 a. m.

Kimberly García: marcha 20 kilómetros femenino | 2.20 a. m.

Mary Luz Andía: marcha 20 kilómetros femenino | 2.20 a. m.

Evelyn Inga: marcha 20 kilómetros femenino | 2.20 a. m.

Stefano Peschiera: vela dinghy (láser radial) masculino | horario por definir

Florencia Chiarella: vela dinghy (láser radial) femenino | horario por definir.

Viernes 2 de agosto

Nicolás Pacheco: tiro skeet masculino | 2.00 a. m.

Mckenna De Bever: natación 200 metros combinado femenino | 4.00 a. m.

Sábado 3 de agosto

Daniella Borda: tiro skeet femenino | horario por definir.

Jueves 8 de agosto

Mariale Bramont: natación aguas abiertas femenino | 12.30 a. m.

Sábado 10 de agosto

Christian Pacheco: maratón masculino | 1.00 a. m.

Domingo 11 de agosto

Gladys Tejeda: maratón femenina | 1.00 a. m.

Thalía Valdivia: maratón femenina | 1.00 a. m.

Luz Mery Rojas: maratón femenina | 1.00 a. m.

