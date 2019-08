Sergio Galdos y Juan Pablo Varillas: de la soledad a ser reconocidos por las calles tras los Juegos Panamericanos

Aún les cuesta creerlo. Pese a que ha trascurrido casi dos semanas desde aquel sábado 3 de agosto, cuando hicieron explotar el Lawn Tennis Club al ganar la medalla de bronce en dobles, a Sergio Galdos y Juan Pablo Varillas les cuesta asimilar si aquello fue real, pues durante los Juegos Panamericanos Lima 2019 vivieron algo que nunca antes pudieron disfrutar: tener las tribunas llenas de hinchas que portaban la camiseta de Perú y la bandera en mano.

Ese panorama no recuerdan haberlo vivido antes y menos en Perú. Cada partido que disputaron anteriormente guardaba consigo una sensación de soledad. Las tribunas solo tenían a ‘eruditos’ del deporte, como confesó Sergio Galdos, con los que si bien podían compartir el amor por el tenis, no los sentían cercanos a ellos. Esta vez y durante todos los partidos de Lima 2019, pudieron disfrutar de aquella pasión y algarabía de los miles de hinchas que acudieron al Lawn Tennis.

“Fue muy lindo lo que ocurrió en Lima 2019. A los partidos llegó la familia, los entrenadores, el psicólogo, los amigos, hasta la enamorada, fueron todos. Usualmente nosotros no tenemos la oportunidad de jugar con tanta gente apoyándonos; sobre todo, porque debemos viajar mucho, no hay tantos torneos aquí, en Sudamérica en general, más en Europa, por lo que se vuelve una carrera solitaria”, narró Juan Pablo Varillas.

Sergio Galdos, Juan Pablo Varillas y Anastasia Iamachkine: Galdos repitió medallas de bronce tras ganar junto a Varillas y Iamachkine en Tenis Dobles Masculino y Mixto. (Foto: Giancarlo Avila / GEC) Sergio Galdos, Juan Pablo Varillas y Anastasia Iamachkine: Galdos repitió medallas de bronce tras ganar junto a Varillas y Iamachkine en Tenis Dobles Masculino y Mixto. (Foto: Giancarlo Avila / GEC)

Los Juegos Panamericanos no solo fue una fiesta deportiva, donde 6,680 deportistas de toda América hicieron gala de sus destrezas en las más de 60 disciplinas que se disputaron en las diferentes sedes de Lima 2019. Sino, también, permitió que los casi 600 deportistas de la delegación peruana sean vistos y puestos en el foco de atención, entre ellos Juan Pablo y Sergio.

“Todavía no termino de dimensionar bien lo ocurrido. He ido un par de veces a tomar un café y me han pedido fotos, he ido a un supermercado y me han reconocido. Llevo 10 años en esta carrera, tratando de conseguir buenos resultados, de hacerme un nombre, de dejar el país en alto y hasta hoy nunca me ha pasado esto. Es nuevo, es raro y se siente positivo, pero aún no termino de asimilarlo”, confesó Sergio.

Ambos se conocen de tiempo. Comparten el mismo preparador físico, coinciden en largos periodos de entrenamiento en Buenos Aires, viajan con el mismo entrenador y comparten una gran y larga amistad. “No solo es amigo, no solo compartimos muchas cosas fuera de la cancha y jugamos Copa Davis juntos, hay muchas cosas que coinciden que hacen esta pareja súper especial, al menos para mí, estoy seguro que para Juan Pablo mucho, porque... me ama”, comentó Sergio entre risas.

Anastasia Iamachkine y Sergio Galdos conquistaron el bronce en Tenis mixto en Lima 2019. (Foto: Giancarlo Avila) Juan Pablo Varillas y Sergio Galdos agradecieron la multitud que llegó hasta el Club Lawn Tennis para alentarlos en cada duelo. (Foto: Giancarlo Avila / GEC)

Juan Pablo y Sergio consiguieron colocar este año a Perú nuevamente en el Grupo I de la Copa Davis, luego de una reñida serie ante El Salvador. Esta serie, que incluyó dos partidos en la modalidad single y uno en dobles, tuvo a un duro contendiente, Marcelo Arévalo, el mejor en el país caribeño y que se la puso difícil a nuestros compatriotas. “Nosotros sabíamos que podíamos ganar, pero no iba a ser fácil. El partido clave fue el dobles que jugamos con Sergio, donde ganamos ese punto que fue el más importante de la serie”, relató Juan Pablo.

Sin embargo, pese al gran nivel y exigencia que demanda la Copa Davis, Sergio admite que son pocos los que llegaron hasta el Lawn Tennis para presenciar estos duelos. Ante esto, considera que la oportunidad que les dio Lima 2019 no solo les ha ayudado a ser reconocidos, sino también a poner en vitrina este deporte, efecto que esperan se replique para próximos partidos, sea en singles o en dobles.

“He jugado en el Lawn Tennis los Panamericanos y todos los días estaba explotado de gente, que tal vez miraban por primera vez un partido de este deporte, mientras que la última vez que jugué una Copa Davis en este lugar hubo 45 o 60 personas. A mí me gustaría jugar este torneo y que siempre esté lleno el estadio, yo prefiero que las tribunas estén llenas con gente que no sabe nada de tenis, pero que quiere que gane, a que vayan 60 personas que son eruditas del deporte y les dé igual quien se quede con el resultado”, explicó Sergio.

Los Juegos Panamericanos han permitido que diversos deportistas lleguen a calar en la mente de la hinchada peruana, ávida de triunfos, cuyos máximos exponentes creían que solo se encontraban en el fútbol. El tenis está cobrando protagonismo, así como el karate, el frontón y más deportes. Que la efervescencia de Lima 2019 no se desvanezca tras la ceremonia de Clausura, sino que sea el inicio de un gran cambio en el deporte nacional.

Sergio Galdos y Juan Pablo Varillas confesaron que pasaron de la soledad al reconocimiento público tras Lima 2019.

► ¡Llenemos las gradas! El Lima Challenger 2019 se disputará a finales de octubre



► ¡Hace maletas! Carla Rueda jugará en el Pannaxiakos AON de la liga de Grecia



► Isabel Aco, la karateca que entrenaba desde los tres años y se enfrentó a todos con tal de representar al Perú



► Mariano Wong: el karateca más hincha de la 'U' que soñó con ser futbolista