Lo sueños se cumplen: Marko Carrillo y cómo se inspiró en el 'Messi del tiro' para ganar dos medallas panamericanas

Aunque se acostumbró a escuchar disparos desde muy niño, el tiro empezó como un ‘hobby’ para Marko Carrillo. Esto a pesar de nacer en el seno de una familia de tiradores (su abuelo disparó fusil y su padre, pistola). Sin embargo, todo cambió en 2012, tras ver los Juegos Olímpicos de Londres.

Como era costumbre desde Barcelona 1992, Marko no se perdía ninguna inauguración de los Juegos Olímpicos. Por ese entonces, competía en algunos torneos regionales junto a su padre, pero sin el entrenamiento adecuado.

Pero hubo una escena en Londres que quedó grabada en su mente. El Royal Artillery Barracks –sede de las pruebas de tiro– fue escenario de una gesta de aquellas. Es que –a pura precisión y velocidad– el cubano Leuris Pupo dio el batacazo y se quedó con la medalla de oro en la prueba de pistola rápida a 25 metros, venciendo al indio Vijay Kumar y al chino Feng Ding.

Ese momento quedó marcado en la retina de Carrillo. “Fue muy emocionante porque fuera de las medallas de Edwin Vásquez y Pancho Boza no tenía como conocimiento de más latinos que hubiesen conseguido la presea para América”, recuerda. “Vi a Leuris y fue inmediato el deseo de estar allí, representando a mi país”, dijo el tirador peruano.

Marko Carrillo compitió en pistola de aire a 10 metros y tiro rápido a 25 metros.

Acabado los Juegos Olímpicos de Londres, Marko tuvo otra mentalidad y un objetivo claro: competir y entrenar de forma profesional en tiro: “Hablé con mi papá y le dije que quería practicar para entrar al ranking nacional. No tenía armas propias, así que él me prestaba las suyas”.

Y como llevaba el ‘don’ del tiro en las venas, solo fue cuestión de tiempo para que Marko entrara a la selección. Si bien aún seguía alentando y siguiendo la participación del cubano Leuris Pupo en cualquier torneo, no fue sino hasta el 2014 que lo conoció en persona.

“En 2014, en el Campeonato de las Américas en Guadalajara, lo conocí y le pedí algunos consejos”, comenta Marko. Tal fue la química que la amistad llegó sola, y hasta coincidieron en podios. Sin embargo –aunque todos sabían del fanatismo que tenía por Pupo–, recién hace poco Carrillo se atrevió a decírselo en persona.

Entrevista a Marko Carrillo, el tercer tirador peruano en clasificar a Tokio 2020. (Video: Depor)

“Se lo comenté el año pasado, él pudo saber que despertó en mí este deporte. Y que he podido compartir grandes con mi ídolo”, señaló. Fue justamente en ese Campeonato que Pupo consiguió su boleto a Tokio 2020, y Marko estuvo ahí, además de compitiendo, como su gran fan.

Gracias a él, Carrillo pudo ganar su primera medalla panamericana (bronce) en Toronto 2015, en la modalidad de pistola tiro rápido a 50 metros. Y aunque en Guadalajara no pudo subir al podio ni clasificar a Tokio, el destino le guardó un momento especial: en los Juegos Panamericanos 2019.



Con la gente coreando su nombre, Marko Carrillo se jugó su última carta de clasificar a Tokio 2020 en pistola tiro rápido a 25 metros.

Marko Carrillo compartió podio con los cubanos Jorge Álvarez y Leuris Pupo, oro y plata, respectivamente.

“A la final entramos seis y solo cinco podíamos tentar el cupo, incluidos Kevin Altamirano, los dos estadounidenses y uno de los cubanos. Yo no me venía dando cuenta cómo iba la eliminación hasta que un momento vi que estaba cerca de los primeros dos puestos. Luego me percaté que estábamos solo tres, y uno era Leuris Pupo –que ya tenía una plaza. Ya tenía el cupo en el bolsillo y se me salieron las lágrimas”, recordó.

Y allí estaba Marko, en ese imborrable podio, junto a su ídolo, quien de una u otra forma le dio la posibilidad de tentar la plaza a Tokio, pues solo los dos primeros de las pruebas de tiro obtenían la clasificación a los Juegos Olímpicos. Pero como el cubano ya estaba ‘fijo’, le tocó al tercero, es decir a Carrillo, medalla de bronce.



“Ese es el mayor premio para un deportista, ni la medalla ni el incentivo económico, solo tener las posibilidades de pelear una medalla olímpica”, señaló Marko. En Tokio 2020 volverá a compartir con su ídolo y, esta vez, de hecho, querrá superarlo en un nuevo podio.



