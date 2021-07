Luego de muchos minutos de espera y ver desfilar a muchas delegaciones, finalmente le tocó el turno a la delegación peruana hacerse presente en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que estuvo liderada por los surfistas Lucas Mesinas y Daniella Rosas, quienes llevaron la bandera peruana.

Aunque el desfile e inauguración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 recién se realizó este viernes 23 de julio a las 8 de la mañana, hora peruana, la delegación peruana ya inició su participación, de acuerdo al calendario previsto por la organización. El primero en tener acción fue el remero Álvaro Torres, quien logró clasificar a los octavos de final en la categoría remo individual que se realizará este domingo 25 de julio.

“Empezamos muy bien, espero que sea un gran motivador para el resto del equipo. A empezar con mucha fuerza, concentrados, cabeza arriba. Aún no he visto con quién me va a tocar, sé que vuelvo a correr el domingo (Japón) así que ahora a esperar ver contra qué país me toca y poder dejarlo todo”, dijo el deportista nacional.

La delegación nacional es hasta el momento la más numerosa del siglo XXI, superando los 29 atletas que fueron a Río 2016, destacando que las clasificaciones son individuales y no en deportes colectivos.

Es importante destacar que Perú va a Japón con la cuarta delegación más numerosa en 120 años de participación olímpica: Berlín 1936 (40 participantes, incluyó delegación de fútbol), Londres 1948 (41 deportistas) y Los Ángeles 84 (35 atletas).





