En toda la historia del bádminton peruano, solo cuatro personas han alcanzado el sueño olímpico. Dos son mujeres: Lorena Blanco (en Atenas 2004) y Claudia Rivero (en Pekin 2008 y Londres 2012). Daniela Macías, la actual número uno de este deporte en el Perú, quiere ser la tercera que integre este selecto grupo. Pero no solo ha afinado su raqueta para la modalidad individual, ella también quiere dar el golpe en dobles junto a su amiga y compañera en esta travesía Danica Nishimura.

La clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en el caso del bádminton, será por un ranking especial establecido por su Federación Mundial (BWF, por sus siglas en inglés). A la categoría individual solo accederán 34 badmintonistas y Daniela, en estos momentos, está posicionada en la casilla 31. Si hoy cerrara la tabla, estaría dentro. Sin embargo, sabe que no puede dormirse. “Estar en ese puesto no significa nada. Todavía falta para que termine el periodo de clasificación (el 26 de abril) y entre las últimas nos llevamos muy pocos puntos. Todo puede pasar”, le dice ‘Dani’ a Depor.

En el caso de dobles, la situación es más complicada. Solo 16 duplas se llevarán los cupos y el dúo nacional aún no ha podido meterse a la zona de clasificación. “Estamos alrededor del puesto 19. Hay una regla de que al menos debe participar una pareja de cada continente. Van a entrar una de Oceanía y otra de África. Entonces, nosotras ya no tenemos que llegar a la ubicación número 16, sino a la 14”, explica Macías. Eso sí, si logran el objetivo, serían las primeras peruanas en disputar la modalidad de dobles femeninos en unos JJ.OO.

La situación, entonces, es compleja, pero las ‘Danis’ no se amilanan. No lo han hecho desde abril del año pasado en que comenzaron a viajar por el mundo para situarse en sus actuales posiciones. No lo harán ahora. Recorrieron África, Europa, América y Asia; y compitieron en 19 torneos. En nueve, se colgaron medallas. Daniela ganó seis, destacando su oro en el Internacional de El Salvador; mientras que con Danica consiguió nueve, cinco fueron doradas. Fue, sin duda, una experiencia fructífera, que les servirá para lo que resta del proceso clasificatorio.

Daniela Macías y Danica Nishimura con la medalla de oro en dobles que ganaron en El Salvador.

Un año de aprendizaje

Luego de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Daniela y Danica emprendieron un tour por casi todo el planeta, sin ayuda, sin un entrenador a su costado. Tuvieron que encargarse de todo ellas solas, incluso de encontrar a sus propios auspiciadores. Todo corrió por su cuenta. “Buscar la clasificación no solo es ir a los campeonatos y jugarlos. Se trata de estrategia, de ver qué torneos nos convienen. Hemos planificado todo solas y ha sido superestresante. Teníamos que ver el tema de las visas, los viajes, el pasaje, los hoteles, las inscripciones, las competencias, todo", nos cuenta Danica. Y prolonga: "Este tour nos ha hecho crecer mucho como deportistas porque hemos visto cómo es el bádminton a nivel mundial”.

Daniela, por su parte, resalta el aprendizaje a nivel mental. “Han sido seis meses agotadores. No hemos podido entrenar mucho porque teníamos que viajar. Pero hemos aprendido bastante, sobre todo en la parte mental. Un día te va pésimo en un campeonato, quieres tirar todo al tacho, pero tienes que viajar al día siguiente para otra competencia. Tienes que levantarte en una y dar lo mejor ti. Para eso, tu mente tiene que estar descansada, preparada, olvidar lo que acaba de ocurrir y mirar de frente. Eso es superdifícil al comienzo. Sin embargo, poco a poco fuimos aprendiendo a cómo prepararnos mentalmente mejor”, señala.

“Normalmente tu juegas un campeonato y aunque te vaya mal no importa porque te regresas a Lima a entrenar. Hablas del torneo, de los partidos, los analizas. Pero en el tour no teníamos tiempo para nada. Terminabas de jugar y en ese momento examinabas qué hiciste mal y qué bien. Luego, ya tenías que pensar en el siguiente partido”, cuenta Daniela.

No obstante, califica este tour con un “10 de 10”. “Nos fue superbien”, asegura. “Sabíamos que iba a ser difícil. No todo el mundo se manda a competir a todos los campeonatos. Hicimos esto para que en los últimos meses de clasificación -de enero a abril- no tengamos que ir a todos los torneos. Nos arriesgamos y nos salió superbien en dobles y en singles. Ha sido una experiencia enorme y estamos contentas por lo logrado".

EL MEDALLERO DE LAS ‘DANIS’ DESDE EL 29 DE ABRIL DEL 2019

De vuelta al ruedo

Desde que empezó el año, las ‘Danis’ no han parado de trabajar. Es cierto, no han participado en torneos, pero no lo hicieron porque se han enfocado en entrenar. Han reforzado sus golpes y han mejorado sus deficiencias. A principio de enero, por ejemplo, Daniela alistó sus maletas con destino a Dinamarca para aterrizar en el Centro de Excelencia de Bádminton Europe, uno de los más importantes del Viejo Continente. Allí junto a su raqueta ha estado practicando hasta hace unos días. Danica, por su parte, estuvo internada en el Centro Internacional de Asturias, en Oviedo, España, un recinto deportivo especializado en la modalidad de dobles.

“La estancia de las dos en el extranjero es parte del plan que tenemos rumbo a Tokio 2020. Ambas optan por lograr su clasificación a los Juegos Olímpicos en dobles femeninos y Daniela, además, en individual”, declaró hace unos días el español Francisco Álvarez, entrenador de la selección, a la Federación Nacional de este deporte. Esa estadía, sin embargo, ya culminó. La escuadra rojiblanca requiere a las dos jóvenes para el Campeonato Panamericano por Equipos Masculino y Femenino, que se celebra esta semana en Salvador de Bahía, Brasil.

Este será el primer torneo internacional de Macías y Nishimura en el año, y el que dará inicio a la segunda parte del tour para obtener el boleto a Tokio 2020. Según la Federación, las chicas estarían inscribiéndose en ocho campeonatos hasta el mes de abril. Tras Brasil, volarían a Uganda y después a Jamaica. Todo lo que han aprendido el año pasado deberán usarlo para seguir sumando puntos. Y así permitir que la raqueta y la pluma peruana vuelvan a pisar una cancha de bádminton en unos Juegos Olímpicos.

BADMINTONISTAS PERUANOS EN LOS JJ.OO.

JUEGOS OLÍMPICOS DEPORTISTA CATEGORÍA PUESTO ATLANTA 1996 MARIO CARULLA INDIVIDUAL PRIMERA RONDA ATENAS 2004 LORENA BLANCO INDIVIDUAL PRIMERA RONDA PEKIN 2008 CLAUDIA RIVERO INDIVIDUAL SEGUNDA RONDA LONDRES 2012 RODRIGO PACHECO INDIVIDUAL PRIMERA RONDA LONDRES 2012 CLAUDIA RIVERO INDIVIDUAL PRIMERA RONDA

*Tabla elaborada por Israel Zárate Rojas.

