El paraatleta Efraín Sotacuro competirá en los próximos Juegos Paralímpicos Tokio 2020 que tendrán lugar desde el 24 de agosto hasta el 5 de septiembre del presente año en Japón y cumplirá sus segundos JJ.OO. porque anteriormente estuvo en Río 2016.

Es importante destacar que Sotacuro entrena en el Centro de Alto Rendimiento del Programa de Maratonistas del IPD en Junín y viajará de Huancayo a Lima el 14 del presente mes para, cuatro días después enrumbar a Tokio, Japón.

Nuestro Para atleta competirá el 5 de setiembre en la prueba de maratón en la categoría T46 (amputados). Esta prueba de 42 kilómetros con195 metros iniciará y concluirá en el Estadio Olímpico de Tokio y recorrerá las principales calles de la capital nipona.

Efraín Sotacuro (30 años de edad), recibió una descarga eléctrica en ambos brazos y sus extremidades superiores tuvieron que ser amputadas. Luego de un trabajo de rehabilitación practicó las carreras de semi fondo como 5k, 10k, para luego convertirse en un atleta de alto rendimiento y maratonista.

“Toda mi preparación esta espectacular. Entreno en Huancayo en doble turno y los sábados y domingos hago carreras largas de hasta 35 kilómetros y subir cuestas de 100 metros por 30 veces. Viajaré a Lima el 14 del presente mes y viajo a Tokio el 18 de agosto para estar aclimatado a esa ciudad”, indicó Efraín.

“Mi prueba es en maratón T46, amputados. Con los tiempos ando bien. El récord mundial es de 2 horas con 18 minutos, de ahí hay como seis corredores que los separa un minuto a dos y yo me ubicó sexto con el tiempo de 2 horas con 29 minutos”, nos cuenta el Para atleta que se ubicó en el cuarto lugar en los Juegos Paralímpicos Río 2016.

“He visto los Juegos Olímpicos de Tokio, he visto a mis compatriotas competir y sentirme orgulloso de su participación y representar al país. No han ganado medallas, pero clasificar a los Juegos Olímpicos es sacrificio, no es fácil, van los mejores y estamos con los campeones del mundo”, indica “Efra”.

“Vamos por buen camino, tengo mucha confianza, he trabajado bien, no tengo miedo a nadie ni rivales, ni a los atletas, yo hago mi carrera y punto, no veo si son récord el mundo. Yo me concentro en hacer una buena carrera”, agrega.

“El Programa Vamos con Tokio del IPD nos ha dado mucha tranquilidad y comodidad para entrenar, para estar en más eventos internacionales. Nos ha permitido no estar preocupados y eso es darles facilidad a los deportistas y Para deportistas. Este tipo de programas debe seguir por parte del estado y pensar ya en el Programa París 2024”, subrayó el medallista de bronce en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 en la prueba de 1500 metros planos.

Para finalizar, Sotacuro indicó que este momento lo encuentra mejor física y mentalmente. “Mejoro en cada competencia. Hoy tengo más valentía, son mis segundo Juegos Paralímpicos. Cuando empiezas, necesitas resultados y ahora solo es pensar en ser el mejor. Todo esfuerzo y lágrima tiene recompensa y nos prepara para lo mejor. Quiero mandar un mensaje a las personas con discapacidad a que no se rindan, que tengan grandes sueños, a sacrificarse, no es fácil estar en un nivel alto, todo sacrificio en la vida vale la pena”, nos dice Sotacuro.