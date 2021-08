El tablista Lucca Mesinas, quien llegó hasta los cuartos de final en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, no se duerme en sus laureles y continúa con su preparación a la espera de conseguir más logros para el país.

“Estar en Tokio ha sido increíble. Era la primera vez que el surf estaba en Juegos Olímpicos y me siento orgulloso de haber representado al Perú. La he pasado muy bien con el resto de la delegación, la Villa Olímpica es maravillosa”, comentó Lucca, que hoy estará viajando a Estados Unidos a continuar con su preparación.

Lucca habló también sobre su participación, donde llegó hasta cuartos de final: “En el primer heat me fue bien ante rivales muy complicados. Encontré buenas olas y las aproveché al máximo. Lamentablemente, contra el australiano se me hizo difícil hallar buenas olas y cuando estas empezaron a aparecer ya no quedaba mucho tiempo para remontar el marcador”.

“Lo lindo del surf es que no se sabe lo que pueda pasar. El comienzo que tuvo mi rival lo ayudó bastante. Luego no se presentaron buenas olas y él pudo mantener su ventaja hasta el final. Este evento me dio mucha motivación y me sirve para saber que estoy en buen nivel, pudiendo competir de igual a igual con los mejores del mundo”, añadió el medallista de oro en Lima 2019.

Mesinas comentó lo que se viene en su carrera deportiva: “Estoy yendo a California para participar en un evento, luego regreso a Perú para competir en cuatro circuitos. Hay varios torneos importantes que se vienen y que suman puntos para la clasificación a París 2024 y voy a seguir preparándome para estar presente en esos Juegos”.

Finalmente, Lucca manifestó lo importante que fue el apoyo del IPD para llegar en óptimas condiciones a Tokio 2020: “Me pareció increíble el apoyo del IPD para nuestra preparación en estos Juegos Olímpicos, llevándonos a muchos eventos de preparación y bases de entrenamiento, y no solo conmigo, sino con el resto de deportistas. Estoy muy agradecido con ellos”.