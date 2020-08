El australiano Caleb Ewan (Lotto) ganó este lunes la tercera etapa del Tour de Francia, de 198 kilómetros entre Niza y Sisteron, en la que el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep) conservó el maillot amarillo de líder.

Ewan se impuso al esprint frente al irlandés Sam Bennett (Deceuninck-Quickstep). En una llegada contra el viento, el australiano de bolsillo, ganador de tres etapas en la pasada edición del Tour, inició con buen pie su participación, en la primera meta propicia para los velocistas.

El nuevo campeón de Italia, el italiano Giacomo Nizzolo, fue tercero en una jornada de transición.

Ewan, de 26 años y 1,65 m., se acordó del arranque complicado de su equipo, el Lotto: “Hemos perdido dos chicos, pero sabíamos que si todo salía bien, podíamos ganar hoy. Tenía suficiente fuerza en las piernas para el esprint, me bastaba con encontrar la buena trayectoria para alcanzar la velocidad”.

El equipo Lotto perdió entre el primer y el segundo día a dos de sus ciclistas más importantes, el alemán John Degenkolb, que llegó fuera de control en la etapa inaugural tras caerse, y el belga Philippe Gilbert, que también se fue al suelo y sufrió una fractura de rótula, lo que le obligó a retirarse antes de la segunda etapa.

Julian Alaphilippe logró vencer este domingo en la seguna etapa, imentras que el ecuatoriano Richard Carapaz finalizó vigésimo y con +2 s (04 h 55 min 29 s), ingresando así al top 10 de la clasificación general (+00 min 17s).

Los 198 kilómetros entre Niza y Sisteron tienen cuatro dificultades montañosas en la primera parte, de tercera y cuarta categoría, terreno suficiente para lanzar una fuga si hay valientes que quieran intentarlo, con un desnivel de 3.100 metros.

“Los corredores podrán encontrar inspiración en los caminos de Grasse tras abandonar la región de Niza. Enfilarán la Ruta Napoleón, pero eso sí, con muchos menos obstáculos que el general corso a su regreso de la isla de Elba. El plato final con la ciudadela de Sisteron en lontananza no debería interferir en los planes de los equipos de velocistas”, explica la página oficial.

Cabe recordar que en cuanto a la general individual, los favoritos que pelean por el título deberán estar atentos para evitar cualquier caída y perdida de tiempo.

Estas primeras fracciones donde no hay alta montaña suelen ser peligrosas porque alguna distracción hace que los ciclistas empiecen a ceder tiempo en la clasificación general.

El español Marc Soler (Movistar) quiso ser protagonista en la última subida de la tercera etapa y trató de conectar con la escapada definitiva en el grupo de Alaphilippe, pero se encontró con un ritmo muy elevado, tanto en cabeza como en el grupo perseguidor.

“He intentado salir al final de la subida, pensando que podría estar cerca de Hirschi, Alaphilippe y Yates y luego conectar, pero todo iba muy rápido, tanto delante como en el pelotón, y no he podido conectar. Luego en la bajada me he quedado mal colocado, he perdido algún metro y una vez que hemos llegado a zona de carretera más ancha no he podido reconectar con el grupo de Valverde y Enric Mas”, señaló.

