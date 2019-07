Tour de Francia 2019 EN VIVO: sigue la Etapa 17 entre Puente del Gard y Gap

Tour de Francia 2019 EN VIVO ONLINE | Sigue la Etapa 17 de la carrera, de 200 kilómetros entre Puente del Gard y Gap, que se disputará este miércoles 24 de julio, desde las 7:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 3.

Caleb Ewan superó a sus rivales sprinters en un sofocante calor para ganar el martes la 16ta vuelta del Tour de Francia, al tiempo que el francés Julian Alaphilippe retuvo la camiseta amarilla de líder.

Tour de Francia - Etapa 17: horarios de la competencia



México - 7:00 a.m.

Ecuador - 7:00 a.m.

Perú - 7:00 a.m.

Colombia - 7:00 a.m.

Venezuela: 8:00 a.m.

Bolivia - 8:00 a.m.

Chile - 8:00 a.m.

Paraguay - 8:00 a.m.

Argentina - 9:00 a.m.

Uruguay - 9:00 a.m.

España - 2:00 p.m.

Con las temperaturas superando 40°C (104 Fahrenheit), Alaphilippe y sus principales rivales se atacaron mutuamente a lo largo de los 177 kilómetros de una etapa mayormente plan a la región rural de Nimes.

Ewan, un debutante en el Tour de Francia, superó a Elia Viviani y Dylan Groenewegen para ganar su segunda etapa. Luego que un grupo de cinco ciclistas escapados fue alcanzado a dos kilómetros del final, Viviani fue ayudado por sus compañeros y se lanzó al sprint a 200 metros de la meta, pero no pudo resistir el embate de Ewan.

"Para serles honesto, me sentí muy mal hoy. Creo que el calor realmente me afectó”, dijo Ewan. “Estaba sufriendo, pero tuve una motivación adicional hoy porque mi esposa y mi hija están aquí”.

El campeón defensor Geraint Thomas se cayó de la bicicleta unos 40 kilómetros tras el arranque, pero escapó mayormente ileso, con unos pocos arañazos en el codo izquierdo.



Thomas, que va segundo en la tabla general, había sido atrapado ya en colisiones colectivas en la primera y la octava etapas de la carrera. El danés Jakob Fuglsang, que iba noveno en la tabla, se cayó a 28 kilómetros de la meta y abandonó el Tour de Francia.

No hubo cambios significativos en la tabla general, con Julian Alaphilippe manteniendo una ventaja de 1 minuto y 35 segundos sobre Thomas. Steven Kruijswijk siguió tercero, a 1:47 del líder, seguido por Thibaut Pinot tres segundos más atrás.

Con información de AP

