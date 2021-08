Correr largas distancias durante varias horas y por caminos accidentados ha sido la rutina de Remigio Huamán desde que tiene memoria. Desde pequeño, ya recorría entre 2 a 3 horas díarias para poder ir a colegio desde la chacra de su familia. Sin pensarlo, ya se estaba entrenando para el futuro.

Mientras otros se cansaba en ciertos kilómetros, Remigio Huamán no detenía el paso, desde niño forjó esa característica esencial en un ultramaratonista: la resistencia. El fondista huancavelicano ya lleva más de 15 años en el deporte, pero su impulso a nivel internacional se dio en 2014.

Huamán ganó la carrera Wings For Life en Perú y su nombre se hizo conocido en el extranjero. A partir de ese momento, empezó a recorrer el mundo a pie, al igual que cuando iba al colegio. El fondista peruano de 38 años empezó a dejar en alto el nombre del Perú en cada montaña, desierto o ruta por la que pasó, a tal punto de convertirse en todo un referente del trail running y ultramaratón en la región.

Y aunque la pandemia tambíen lo afectó, por la larga inactividad, el ‘Incanzable’ está listo para volver a las competencias. Remigio Huamán, desde su natal Huancavelica, conversó con Depor para dar detalles de su próximo gran reto: la ultramaratón de Mount-Blanc en Francia, del 23 al 29 de agosto.

¿Cómo van los entrenamientos en Huancavelica?

Me siento muy bien, sé que el año pasado fue complicado para todos. Ahora ya recién se están abriendo algunas carreras a nivel local y en el exterior. Siempre estuvimos entrenando, yo tengo mis hijos que practican running, entrenan para correr distancias cortas, pero con ellos no tenía esa necesidad de buscar a alguien para entrenar, lo tengo en la casa. Ellos tuvieron participación en el Campeonato Sudamericano Sub 20 y seguimos también con esas ganas de mejorar cada día y ya estoy próximo de salir fuera de Perú para un evento importante para mí.

Se te viene una gran prueba después de más de un año de inactividad....

La última vez que participé en trail running fue en el Cruce de Argentina, una carrera bonita por etapa, fueron tres días y tuve la oportunidad de correr por tercer año seguido, gané los dos primeros años, en 2018 quedé segundo. Estuve por Huaraz, hubo algunas pequeñas participaciones en distancias cortas, pero el objetivo principal se viene ahora en agosto, del 23 al 29, una ultramaratón en Francia, Ultra Trail du Mount-Blanc (UTMB), donde se corre por los Alpes, por Suiza, Italia, son 100 millas (168 kilómetros) con más de 20 mil metros de desnivel acumulado y va hacer una competencia muy dura. Sé que vienen corredores de renombre internacional. Estoy entrenando con el objetivo de tener una buena participación, va a hacer mi primera vez en esta instancia, pero estoy entrenando como nunca, espero llegar muy bien a ese evento.

Venías de competencias locales, pero esta es tu primera prueba internacional que te toma post pandemia...

Sí, es la primera competencia oficial que voy a tener en Francia y sabiendo también que no es una competencia de una distancia menor, es una ultramaratón, 100 millas. Todo corredor de trail running siempre sueña correr el UTMB es como la madre de las ultramaratones y esperemos llegar muy bien. Ya estoy a poco de partir, porque vamos a estar dos semanas antes del evento para conocer un poco el terreno y no tener dificultades.

Las maratones son 42 kilómetros, pero en ultramaratones, ¿cuál es la distancia mínima que se debe correr?

A partir de los 43 kilómetros se considera una ultramaratón, pueden ser de 46, 50, 60, 80, 100 millas hasta 360 kilómetros de competencia. Y se hacen en distintos ambientes, puede ser en asfalto, montaña, trail running, puede ser en el desierto, una carrera por etapas, de autosuficiencia. El UTMB es una sola etapa, pero van a haber módulos donde uno puede llenar su botella, comer, y donde uno puede tener apoyo externo de los que te acompañan para ayudarte a cambiar las zapatillas o lo que necesites.

Remigio Huamán forma parte del Team Adidas y G-Shock. (Difusión)

¿Cuánto es el aproximado de horas que podría durar esa competencia en Francia?

El récord del evento es un poco más de 20 horas, si partimos 5 de la tarde, el ganador puede que esté llegando al día siguiente a las 3 de la tarde. El seguimiento va a hacer desde la partida, porque llevamos un GPS para que vean donde estamos, en que ubicación y como vamos. El problema no será la distancia, sino el desnivel, eso es lo que va a romper las piernas, las rodillas, lo que nos hace cansar. La temperatura también es un factor importante, porque puede llegar bajo cero y en calor alcanzar los 40 grados.

¿Cómo son tus entrenamientos antes de competir?

Para recorrer distancias muy largas, tengo que acumular muchos kilómetros, muchas horas, las piernas tienen que adecuarse, tengo que entrenar en los cerros, subir, bajar, tengo que asimilar ese cansancio y experimentar el frio, calor, para no tener complicaciones. Por eso, estaré dos semanas antes de la competencia, la idea es quedar entre los primeros, ese es mi objetivo, y ¿por qué, no? ser el primer latino en ganar el evento, quiero ser el primero y para eso estoy entrenando duro.

¿Qué es lo más fuerte que te ha pasado en una competencia?

En un evento yo tuve muchos percances, en la ultramaratón de Pirineos en Barcelona, un año fui a correr por primera vez a ese evento. Comenzamos bien, pero esa vez no sabía que tenía que llevar algunos implementos obligatorios en la mochila, como el cortaviento, cuando llegamos a un revisión de material y, por no llevar eso, me quedé ahí, descartado, fue un golpe muy duro psicológicamente para mí. Al siguiente año, volví y también tuve un percance parecido. Yo salía de una lesión y tenía que cambiar de zapatillas, no podía usar mucho tiempo unas gastadas, así que decidí mandar unas nuevas a un punto de abastecimiento. Sin embargo, las zapatillas nunca llegaron a ese punto, un error de la organización, y de nuevo me vine abajo psicológicamente. Ya al tercer año, ya me fue bien, al final quedé en segundo lugar.

¿Cómo así te involucras con las ultramaratones?

Desde muy niño, siempre estaba caminando detrás de los animales o yendo al colegio y sin darme cuenta ya estaba entrenando para en algún momento practicar el deporte. Me metí a la ultramaratón por necesidad, por querer ganar algún centavo, corrí por primera vez 75 kilómetros de Trujillo a Otuzco. Gané siete años consecutivos ese evento y ya había descubierto que no era muy eficiente corriendo distancias cortas, pero sí me acomodaba muy bien a las ultramaratones.

¿Cuán importante es para un deportista el apoyo de la empresa privada?

El apoyo hacia el deportista es muy importante, no cuando ganas una medalla o tienes un buen resultado. Lo que necesitan los chicos, la niñez, la juventud, es apoyo. Hemos visto ahora último, en los Juegos Olímpicos, como jovencitas de 13 años han ganado una medalla de oro, el apoyo tiene que ser desde abajo, desde la base. El apoyo es necesario en los entrenamientos, hay muchos talentos acá en Huancavelica, en fondismo, pero por falta de apoyo muchos desaparecen. Puedes descubrir un talento, pero si no tienes un soporte de alguien que te dé zapatillas o alimentación, termina desapareciendo. Para mí, al principio, ha sido duro, yo ya tengo 20 años en el deporte, ahora sí hay marcas, pero antes yo iba a buscar sandalias para convertirlo en una zapatilla, ha sido muy duro para mí. Gracias al evento de Wings For Life empecé con una marca deportiva, luego conocí amigos. Las marcas son importantes para poder seguir corriendo. Por ejemplo, antes no había reloj, todo era puro cálculo, pero ahora gracias a las empresas privadas como G-Shock que traen relojes y ya puedo tener la información de cómo voy en cada kilómetro, cuántas calorías voy quemando, al igual que las zapatillas como Adidas. Por eso, es muy importante el apoyo de la empresa privada. Los chicos que vienen van a necesitar ese apoyo para salir más adelante.