Para Stefano Peschiera no es nada nuevo estar en unos Juegos Olímpicos. Así como clasificó como primer peruano a Río 2016 y en Tokio 2020 repitió la misma ecuación. Pero ahora, el velerista en la modalidad de láser, se encuentra más maduro para lograr los objetivos y espera que el próximo año sea mejor.

¿Cómo definirías el 2019 a nivel deportivo?

El 2019 ha sido el año en el cual he crecido más como deportista en toda mi carrera. Esto se debe a que en 2018 acabé mi carrera universitaria y este año me enfoqué solamente en el deporte profesionalmente. Esto hizo que consiga muy buenos resultados, y también logré una consistencia (básicamente que no haya ningún resultado demasiado negativo) en todos mis resultados del año. Logré ganar el campeonato nacional abierto de los Estados Unidos, logré ser el primer peruano en ganar un campeonato Centro-Sudamericano de Laser Standard, y también gané los Juegos Sudamericanos de Playa.

¿Crees que cumpliste todos tus objetivos a lo largo del año?

Si bien no conseguí ganar una medalla en los Juegos Panamericanos, lo cual era mi objetivo principal, terminé el año contento por todos los otros buenos resultados y por terminar el año en el puesto 14 del ranking mundial.

¿Cuál ha sido tu mayor logro deportivo en este año? ¿Qué te faltó hacer?

Mi mayor logro fue ganar el campeonato Sudamericano. Soy el primer peruano en hacerlo en esta categoría y además logré ganarle a todos los que fueron a los Juegos Panamericanos. Lamentablemente no se me dio, y ellos me ganaron en los Juegos unos meses más tarde.

¿Qué sentiste cuándo se confirmó la clasificación a los juegos olímpicos 2020?

Mi participación a los Juegos Olímpicos recién se confirmó hace algunas semanas. Creo que era algo que ya me esperaba, dada mi performance a lo largo del año y el hecho de que no haya otro peruano en un nivel competitivo todavía. Estoy contento con esta decisión y mi preparación sigue de la misma manera.

Volviste a ser el primer peruano en clasificar a unos Juegos Olímpicos…

Ser de nuevo, el primer atleta peruano en clasificar a los juegos olímpicos es algo especial. Se recibe mucha atención por parte de los medios y creo que cuando el primer peruano consigue clasificar, se inicia el pensamiento y el interés por parte de todos los peruanos en los siguientes Juegos. Eso es muy bonito y para nosotros los atletas, en ese momento empezamos a disfrutar de la fiesta olímpica.

Lo más importante para mí de esta clasificación fue que la logré en el primer evento clasificatorio posible, dos años antes de Tokio 2020, ubicándome dentro de los mejores 14 países de casi 80 intentándolo.

¿Cuál es tu motivación en el día a día?

Mi motivación para darlo todo en mis entrenamientos cada día es lograr mis objetivos. Ya sean a corto, o largo plazo, pero los más importantes son ganar medallas en los Juegos Panamericanos y en los Juegos Olímpicos. También me motiva saber que trabajando duro puedo guiar a más peruanos hacia la práctica del deporte, y enseñar qué hay que ser disciplinado si uno tiene aspiraciones a las que quiere llegar.

¿Qué sientes al momento de representar a Perú?

Representar al Perú es especial. Siempre que salgo a competir o entrenar estoy orgulloso de llevar el PER y la bandera en mi vela. Me hacen acordar que vengo del país más diverso y lindo del mundo; un país con una cultura impresionante al cual extraño y siempre anhelo volver después de mis viajes largos.

¿Cómo visualizas el 2020?

Visualizo el 2020 como un año especial en mi vida. Cumplo 25 años e iré a mis segundos Juegos Olímpicos. Me pongo feliz cada vez que me imagino en momentos que viviré durante el 2020, como la inauguración de Tokio 2020. Creo que, con respecto a resultados, será un buen año. He madurado y aprendido mucho en este tiempo, y cada vez siento que aprendo más rápido. El poder ser consistente es cuestión de conocerse a uno mismo y de poder tener confianza en tu talento y en el gran trabajo que se ha venido haciendo.

