Víctor Rímac: “Quiero ser el primer peruano en subir las 14 montañas más altas del mundo”.

Hace nueve años, Rímac comenzó su gran sueño de escalar las 14 montañas más altas del mundo (superan los ocho mil metros de altura) y situadas en la cordillera del Himalaya. En 2017, logró llegar hasta la cumbre del monte Everest, siendo el primer peruano en hacerlo sin oxígeno suplementario.

Ahora, el montañista nacional se prepara nuevamente para ir al Himalaya y sumar cinco cumbres más a su lista (ya lleva seis). Y antes de enrumbar en un viaje de cinco meses, Depor conversó Víctor Rímac, quien sueña con ganar un récord Guinness y ser el primer peruano en escalar las 14 montañas más altas del mundo.

Te estás preparando para viajar al Himalaya, ¿cuéntame un poco más sobre este gran reto?

Sí, esta expedición estará partiendo en junio y va a terminar aproximadamente a finales de octubre. Voy estar en los países de Nepal, Pakistán y también Tíbet para poder subir y escalar estas grandes montañas. Como reto tengo llegar a conquistar las 14 montañas más altas del mundo y poner la bandera de nuestro país en lo más alto.

¿Cómo te estás preparando para este duro viaje? ¿Cómo suele ser esta etapa previa?

Este proyecto que tengo no es de ahora, este proyecto es todo un estilo de vida. Desde los 14 años, me dedico a subir montañas a nivel nacional y también en diferentes partes del mundo y eso ha hecho que, de una u otra forma, esté prácticamente entrenado todo el tiempo, pero para estas grandes montañas obviamente necesitamos toda una organización para que poder lograr los objetivos, ya que son montañas que sobrepasan los ocho mil metros. Esta altitud no es compatible con la vida humana, entonces para eso nosotros es importante aclimatarnos y definitivamente lo bueno del Perú es que tiene montañas tan altas de seis mil, casi siete mil metros donde uno puede estar bien aclimatado.

¿Cuán importante es la dieta o la alimentación antes de escalar montañas que sobrepasan los ocho mil metros?

Sí, más que la dieta que nosotros tenemos, lo que necesitamos es acumular grasas para poder soportar los fríos extremos que hay en las grandes altitudes, entonces lo que sí nosotros necesitamos es estar en pleno entrenamiento y para eso estamos en las montañas. Yo soy guía de montaña entonces todo el tiempo estoy en actividad y eso hace que uno pueda estar con los músculos magros siempre.

Tu proyecto se llama ‘Cumbre 8mil’ donde buscas escalar los 14 picos más altos, ¿cuántos ya has escalado?

Este proyecto inicia en 2014 cuando tuve la primera oportunidad de ascender a las montañas del Himalaya. He venido haciendo todas esas ascensiones en diferentes partes de la famosa cordillera. Este proyecto espero terminarlo este año, hasta ahora he escalado seis montañas sobre los ocho mil metros, incluyendo la más alta el monte Everest. Ahora vamos por el objetivo de escalar cinco o seis montañas en un solo viaje, y espero lograrlo para alcanzar el récord mundial Guinness.

¿Ya hay personas que han escalado las 14 montañas más altas o buscas ser el primero?

Ha habido personas que han logrado subir las 14 montañas sobre 8 mil metros, unos sin oxígeno y otros con oxígeno, si lograra este objetivo sería el primero peruano en conseguirlo. Pero también si es que se logra hacer estas cinco o seis montañas en dos meses sería un récord mundial también, porque ningún otro ser humano lo ha alcanzado en tan poco tiempo y sin oxígeno suplementario, quiere decir sin botellas de oxígeno en la espalda.

¿Qué montañas son las que piensas escalar en este viaje?

Si, voy a empezar con la montaña Nanga Parbat, después voy a pasar el Gasherbrum I y Gasherbrum II, luego el Broad Peak y el K2, luego voy a pasar por Nepal y subir el Manaslu y después el Shishapangma en China.

¿Qué es lo que llevas contigo en estos recorridos?

Normalmente nosotros cuando vamos a los campamentos altos, a partir de los 6 mil metros derretimos nieve para poder tener agua, porque allá arriba todo está congelado, eso hace también que sea un poco complicado de llegar las bombonas de gas, que son como baloncitos de gas muy pequeños para poder hacer nuestra merienda. Cocinamos comida liofilizada, que es comida deshidratada que cuando se le echa agua caliente se hincha. Eso es lo que comemos durante las ascensiones, también frutos secos y muchas barras energéticas, ya que es lo único que podemos llevar por el peso en las mochilas, a lo mucho entre 25 y 30 kilos de peso.

Cuando vas a hacer estos recorridos, ¿eres consciente de que hay la posibilidad de que no regreses?

Sí, nosotros los montañistas creo que de una u otra forma ya tomábamos a la muerte como compañera de cuerda, porque es imposible pensar que lo tenemos todo controlado, ni arriba ni en la misma ciudad. Cuando nosotros nos vamos a escalar, ya pensamos en todo lo difícil que puede ser para la familiar soportar esta pérdida, pero también siempre pensamos en positivo de que hay que volver a casa, porque la verdadera cumbre es regresar y estar con la familia

¿Cuál ha sido el momento más complicado que hayas vivido, el que te haya marcado?

Pues he estado tres veces ya en situaciones complejas a punto de morir y creo que eso que dicen que la historia de tu vida pasa por tu mente en un segundo, yo lo he vivido tres veces. Pero me quedo con la más me marcó, que fue en el terremoto de Nepal en 2015, en ese momento estábamos el campo base del Everest en 2015. Estuve a punto de fallecer, pero la avalancha pasó por nuestro lado. Estaba con otro colega Holmes Pantoja, cuando inició el terremoto de 7.9 grados y cayó una avalancha de la montaña Pumori. Prácticamente, fuimos cubiertos por la montaña, pero pudimos sobrevivir y eso nos marcó bastante, nos cubrimos debajo de una roca gigante y eso contuvo la avalancha, porque las personas que estaban a nuestro alrededor fallecieron instantáneamente.

Esa escena te marcó...

Totalmente. La mente te deja con un shock traumático, porque vimos morir a tantas personas, como 37 personas que habían en el lugar y más de 100 heridos. Nosotros nos quedamos para ayudar y logramos tratar de salvar a los que se podía, y luego de tres días recién decidimos bajar, todo ello te marca.





