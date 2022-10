¡El Perú si va al mundial! El 27 de octubre se vivirá una fiesta en Twitch con la transmisión en vivo del Balloon World Cup desde Tarragona, España. En esta edición, Francesco de la Cruz defenderá su título como campeón, por lo que Inkabet, la casa de apuestas de todos los peruanos, se suma esta competencia con una cuota que paga 6 veces lo apostado por la victoria peruana.

La competencia fue lanzada en medio de la pandemia por los socios Ibai Llanos y Gerard Piqué para reclutar a los primeros participantes que competirían en el Mundial de Globos. Es así que, en el 2021, Francesco de la Cruz, ahora con 19 años, marcó un hecho sin precedentes cuando dejó en alto el nombre de nuestro país, quedándose con el primer puesto.

Para esta edición, Inkabet también trae cuotas por la victoria de otros países como Canadá (6.50), Estados Unidos (6.50), Argentina (7.00), Reino Unido (7.00), España (7.00), Colombia (8.00), Chile.





¿Cómo fue la última edición del Mundial de Globos?

El representante nacional, Francesco de la Cruz, se enfrentó al búlgaro Tsvetan Mladenov y lo superó por 6-4 para acceder a los octavos de final. “Lo he visto muy bien al peruano, muy ágil. Veremos si puede ser uno de los favoritos”, dijo Gerard Piqué al ver la actuación del peruano. Luego, el joven se sacó del camino a jugadores de Mongolia, Argentina y España.

“Ha sido una competición bastante difícil, porque todos los que están aquí no hay nadie que ha sido malo, todos son buenos. La verdad que no esperaba llegar a esta posición, pero gracias a Dios lo he conseguido”, fueron las palabras de De la Cruz, al consagrarse campeón.

El Mundial de Globos o Balloon World Cup fue un evento que acaparó la atención de muchos, que contó con la participación de 32 representantes de distintos países y duró solo un día.