¡El público lo disfrutó! Stone Cold Steve Austin le aplicó una tremenda 'paralizadora' a AJ Styles en RAW [VIDEO]

The OC (The Original Club, grupo integrado por AJ Styles , Karl Anderson y Luke Gallows) no la pasó nada bien en el Raw del Madison Square Garden. Y es que se atrevieron a interrumpir a Stone Cold Steve Austin , quien terminó aplicándole su paralizadora a Styles.

Stone Cold salió al escenario. Segundos después invitó al 'Arquitecto' y al 'Monstruo entre hombres' para que firmen el contrato y puedan luchar por el título universal en Clash of Champions. Lo hicieron, pero luego apareció The OC.

Styles tomó el micrófono y empezó a burlarse de Austin. La gente comenzó a llamarlo "idiota", pero él dijo que el idiota era Stone Cold. Luego, junto a Karl y Luke subieron al ring y no pasó mucho tiempo para que Rollins y Strowman -también campeones en parejas de RAW- los atacarán.

El gigante acabó con los amigos de Styles afuera del ring. Pero en el cuadrilátero, el 'Fenomenal' se deshizo de Seth. Sin embargo, cuando se dio vuelta Stone Cold lo recibió con una paralizadora. El público neoyorquino estalló de emoción.

La 'paralizadora' de Stone Cold a AJ Styles. (WWE)

