“La edad es solo un número”, reza un conocido refrán. Un dicho más que acertado para los 105 años de Julia Hawkins. Y es que estadounidense hizo historia al convertirse en la persona más longeva en haber corrido los 100 metros planos. El hecho es viral enYouTube.

Tras acabar la prueba de atletismo en los National Senior Games, una competición multidisciplinar para personas de edades avanzadas celebrada en Estados Unidos, entró en los libros de los récords de la competición, siendo la primera centenaria en participar de la competición de los 100 metros planos.

‘Huracán’, como la han apodado en su comunidad, tardó 1 minuto y 3 segundos en completar los 100 metros lisos y se mostró “muy feliz” por lo logrado y no escondió que se propone volverlo a hacer.

“Si, ahora mismo”, comenzó bromeando en declaraciones para los distintos medios de comunicación que estaban cubriendo los National Senior Games. “A los 106 (que cumplirá el próximo mes de febrero), a lo mejor. ¿Quién sabe? Tendré que ver cómo me levanto mañana”, bromeó.

Mujer récord

Sin embargo, no se declaró especialmente impresionada por el récord. “No, no particularmente. He tenido también otras cosas maravillosas antes que esta. Esto solo es una gota más en el cubo”, aseguró. “Estoy más orgullosa de mis hijos y mi esposo. Son cosas que simplemente no se pueden superar”, destacó.

Pero es que la afición de Hawkins por correr inició no hace mucho, una vez que ya había superado los 100 años y además de este, también batió marcas con 101 y 103 años. Finalmente, reveló su secreto para mantenerse en forma a los 105 años: “solo hay que salir a correr una o dos millas cada día”.