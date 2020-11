Compró un pasaje con destino a Colombia, pero la suerte la condujo a Perú. Se despidió de su natal Venezuela y abordó un ómnibus con dirección a Lima. El viaje no fue fácil: duró tres días por carretera, cruzó todo el norte de nuestro país y hasta pasó la Navidad en un asiento estrecho. Fue así como Yuliana Bolivar llegó a la capital con una mochila llena de ilusiones. Se enamoró fácil de la cultura y le prometió gratitud eterna a esta tierra, que desde hace cuatro años pasó a ser su tierra.

La historia de Yuliana Bolívar trasciende fronteras. Vino del exterior con algunos galardones como judoca, pero se acomó a su primer trabajo como fisioterapeuta. Luego, adquirió la nacionalidad peruana por convicción, la reclutaron y no paró hasta ganar la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019 en la categoría de +78 kg. Ahora, ‘Yuli’ inspira fortaleza y pide unión para que el deporte nacional siga con su plan de reforma e inclusión.

“El deporte une y no importa la nacionalidad. Nosotros somos seres humanos que aprendemos a amar el territorio que representamos y hacemos muchas cosas para su desarrollo. Así se evidencia la integración en el Perú”, afirma.

“Es fácil amar a nuestro país por la calidad humana de las personas. Trabajando juntos, lograremos más cosas positivas, como pasó tras la organización de Lima 2019”, agrega.

Así como el caso de Yuliana Bolívar, existe un universo de deportistas que tramitaron sus papeles para adquirir la nacionalidad peruana. Entre ellos destaca, el judoca Yuta Galarreta (nació en Japón y ganó la medalla de bronce en Lima 2019), Michele Flores (nació en Venezuela y estuvo en los Juegos Panamericanos con la selección de Rugby), entre otros.

“No creo que me vaya nunca del Perú. Me ha dado todo y me gustaría seguir regalándole más medallas, al igual que muchos de los deportistas que tramitaron su nacionalización”, asevera Bolívar.

OBJETIVO

Con la mirada puesta en conseguir la clasificación a Tokio 2020, Yuliana Bolívar entrena en la VIDENA, sede administrada por el Legado. La atleta se prepara para viajar a México con la finalidad de participar en el Panamericano, el cual se desarrollará del 19 al 22 de noviembre.

“En este torneo debo sumar puntos. Conseguir una medalla es el objetivo para quedar cerca de la clasificación a mis primeros Juegos Olímpicos. Ya para el 2021 tendré torneos decisivos”, detalla.

“El tiempo pasa volando y se viene un nuevo ciclo olímpico. Lo importanta es seguir entrenando y estar sanos. En VIDENA, los protocolos son muy exigentes. Tomamos distancia, utilizamos mascarilla y, por eso, tenemos éxito”, concluye la judoca de 30 años.