La Federación Peruana de Pádel celebró con éxito el cierre del Betsson Perú Pádel Pro Tour 2026, el primer torneo federado organizado oficialmente por la institución, marcando un paso importante para el crecimiento y profesionalización de este deporte en el país.
Durante el fin de semana se disputaron las finales de las ocho categorías del campeonato, reuniendo a casi 300 jugadores en jornadas de gran nivel competitivo y con una importante asistencia de público en el Pádel Arena.
En la máxima categoría masculina, la dupla conformada por Duilio Beretta y Matías Altieri se consagró campeona, tras una destacada participación a lo largo del torneo, consolidándose como la mejor pareja de la primera fecha del campeonato nacional.
Por su parte, en la máxima categoría femenina, Nicole Aragonés y María Paula Torres se quedaron con el título demostrando gran nivel y competitividad en la final disputada este domingo.
Los ganadores de las categorías
VARONES
José Bautista y Esteban Acevedo – Campeones 6ta Categoría
Miguel Mandujano y Nicolás Bellido – Campeones 5ta Categoría
Manuel Salazar y André Rincon – Campeones 4ta Categoría
André Portugal y José Eduardo Castillo – Campeones 3era Categoría
Alex Butrich y Diego Olano – Campeones 2da Categoría
Duilio Beretta y Matías Altieri – Campeones 1era Categoría
DAMAS
Johana Rodríguez y Valeria Rivera – Campeonas Damas B
Nicole Aragonés y María Paula Torres – Campeonas Damas A
“Hemos cumplido nuestros objetivos: identificar a los mejores jugadores y seguir impulsando la masificación del pádel en todas las categorías. Además, ha superado nuestras expectativas en cuanto a la asistencia del público con más de 300 personas por día. Este es el punto de partida para el futuro de nuestra federación”, destacó el presidente de la Federación Peruana de Pádel, Renato Ricci.
Calendario del Circuito Nacional 2026
- Silver: 18 al 24 de mayo
- Gold: 15 al 21 de junio
- Silver: 13 al 19 de julio
- Silver: 17 al 23 de agosto
- Gold: 5 al 11 de octubre
- Silver: 9 al 15 de noviembre
- Gold: 7 al 13 de diciembre
*Las fechas indicadas corresponden a la semana de competencia. La programación específica de partidos podrá desarrollarse dentro de esos días y será comunicada con anticipación.