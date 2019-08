Perú vs. Brasil EN VIVO vía Movistar: se enfrentan en voleibol sentado por los Juegos Parapanamericanos Lima 2019

Perú vs. Brasil juegan se miden EN VIVO y ONLINE vía Latina, Movistar y TV Perú este viernes 23 de agosto por la primera fecha de la disciplina de voleibol sentado en el marco de losJuegos Parapanamericanos Lima 2019 a partir de las 10:00 am. (hora peruana) EN DIRECTO desde el estadio Miguel Grau del Callao. No te pierdas el minuto a minuto del debut de la selección parapanamericana de este deporte que espera darle una medalla para el Perú.

Difícil debut el que tendrá la selección peruana paralímpica de voleibol sentado pues se enfrentará a Brasil, actual campeón de la disciplina, que intentará en Lima 2019 ser el mejor de este para deporte. Sin embargo, el equipo bicolor quiere hacer prevalecer la localía.

Perú vs. Brasil | Voleibol sentado por los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 | Hora en el mundo



Perú 10:00 am. | Latina, Movistar TV 19, Panamericana, TV Perú, ESPN (Streaming)

México 10:00 am. |

Ecuador 10:00 am. |

Chile 11:00 am. |

Colombia 11:00 am. |

Bolivia 11:00 am. |

Paraguay 11:00 am. |

Venezuela 11:00 am. |

Brasil 12:00 pm. |

Argentina 12:00 pm. |

Uruguay 12:00 pm. |

España 5:00 pm. |

El voleibol sentado, aunque muchos no lo crean, es muy similar al voleibol para personas sin discapacidad con algunas modificaciones. como el tamaño de la cancha (10x6 metros) y la altura de la red (1.15 metros para hombres, 1.05 para mujeres). Lo demás, la pelota, formato de juego y cantidad de sets y puntos, es exactamente igual.

Eso sí, hay un pequeño condicionante para todos los participantes: cada equipo puede tener un máximo de dos personas con discapacidad mínima pero solo uno de ellos podrá estar en la cancha.

Los equipos compiten en eventos masculinos y femeninos, con seis jugadores en la cancha a la vez. En todo momento, una parte del torso del atleta debe estar en contacto con el suelo. Se permiten los bloqueos de servicio y los ataques.

El equipo peruano está integrado por: Victor Arias, Jhon Córdova, Faustino Cuadros, Miguel Fernández, Marco Huaytalla, Juan Lazarte, Felix Miranda, Roger Olivera, Bruno Quiros, Segundo Ramos, Ivan Torres y Mario Vásquez.

Perú vs. Brasil | Voleibol sentado por los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 | Precio de entradas



Regular A - S/. 10

Menores de 18 - A - S/. 5

Adulto mayor - A - S/. 5

Asiento de silla de ruedas - A, B, C y D - S/. 5

Acompañante de asiento de silla de ruedas - A, B, C y D - S/. 5

Perú vs. Brasil | Voleibol sentado por los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 | Mapa del evento de este viernes 23 de agosto

