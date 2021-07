Tras ver en acción a varios compatriotas en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ahora llegará el turno del tirador nacional Alessandro De Souza Ferreira: será este martes 27 de julio en la modalidad de fosa olímpica. A poco de su debut, habló sobre sus aspiraciones en la competencia.

“Estos primeros Juegos Olímpicos para mí han sido impresionantes, desde muy pequeño cuando comencé en este deporte este fue mi sueño y ahora que es una realidad, estoy muy emocionado y orgulloso por poder representar a mi país”, mencionó Alessandro De Souza.

En una entrevista para el IPD, sostuvo que “desde que llegué a Tokio he tenido oportunidad de entrenar en el campo oficial de juego y me siento listo para dar el máximo en la competencia. He venido trabajando muy duro todo este tiempo con la mira puesta en la medalla y saldré con todo a pelear por ella”.

Alessandro De Souza Ferreira logró su boleto a los Juegos Olímpicos al obtener la medalla de oro en el XII Campeonato de las Américas de Tiro 2018, celebrado en Guadalajara, México.

La delegación nacional es hasta el momento la más numerosa del siglo XXI, superando los 29 atletas que fueron a Río 2016, destacando que las clasificaciones son individuales y no en deportes colectivos.

La delegación de deportistas peruanos está conformada por 19 hombres y 16 mujeres.





