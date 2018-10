La final del Red Bull Rampage, el evento más extremo del ciclismo de montaña en todo el mundo, ya está en curso. En el desierto de Utah, Estados Unidos, se está realizando una edición más de este famosísimo evento, que tendrá a 21 riders desafiando las leyes de la física.

Son 238 metros los que separan la salida de la llegada, en los que los 21 riders ya han pasado más de una semana construyendo sus líneas, excavando y creando desniveles, de donde harán saltos y trucos que, como siempre, asombran al mundo entero.

Los participantes ya están confirmados y son los siguientes: Kurt Sorge (CAN), Cameron Zink (USA), Ethan Nell (USA), Brandon Semenuk (CAN), Brett Rheeder (CAN), Thomas Genon (BEL), Carson Storch (USA), Kyle Strait (USA), Tyler McCaul (USA), Tom van Steenbergen (CAN), Adolf Silva (ESP), Andreu Lacondeguy (ESP), Brendan Fairclough (GBR), DJ Brandt (USA), Graham Agassiz (CAN), Jordie Lunn (CAN), Pierre Edouard Ferry (FRA), Reed Boggs (USA), Rémy Métailler (FRA), Szymon Godziek (POL) y Vincent Tupin (FRA).

Al igual que en otros deportes, donde siempre existen favoritos, el MTB (Mountain Bike en inglés) no es ajeno a ello. En este caso, todos confían en que Kurt Sorge, Brandon Semenuk, Kyle Strait, Cam Zink o Andreu Lacondeguy, viejos conocidos del circuito, puedan volver a triunfar.

Sigue aquí en vivo el Red Bull Rampage 2018: