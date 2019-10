Roger Federer vs. Stefanos Tsitsipas EN VIVO: chocan en la semifinal del Abierto de Basilea 

Roger Federer vs. Stefanos Tsitsipas EN VIVO: sigue la semifinal del Abierto de Basilea en el St. Jakobshalle, de la ciudad suiza este sábado 26 de octubre desde las 7:30 a.m. (hora peruana). Sigue con nosotros el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, puntos, entrevistas y resultados del partido que definirá al primer clasificado a la final.

El griego Stefanos Tsitsipas sobrevivió al empuje y a las dificultades a las que le sometió el serbio Filip Krajinovic, al que remontó y venció en tres sets (3-6, 6-4 y 6-4), para citarse con el primer favorito, el suizo Roger Federer, en las semifinales del torneo de Basilea.

Roger Federer vs. Stefanos Tsitsipas: horas y canales en el mundo

Perú 7:30 a.m. | ESPN

México 7:30 a.m. |

Ecuador 7:30 a.m. |

Colombia 7:30 a.m. |

Bolivia 8:30 a.m. |

Paraguay 8:30 a.m. |

Venezuela 8:30 a.m. |

Argentina 9:30 a.m. |

Brasil 9:30 a.m. |

Chile 9:30 a.m. |

Uruguay 9:30 a.m. |

España 2:30 p.m. |

La otra semifinal la jugarán el estadounidense Reilly Opelka, verdugo del español Roberto Bautista, y el australiano Alex de Miñaur, que dejó en el camino al alemán Jan Lennard Struff.

Tsitsipas, séptimo jugador del mundo y ganador este año en Estoril y Marsella además de finalista en Pekín, el Masters 1000 de Madrid y Dubai, tardó casi dos horas en batir al balcánico, al que ya había vencido en Roland Garros.

El tenista heleno se medirá a Federer, que se benefició de la incomparecencia de su paisano Stanislas Wawrinka, lesionado.

El estadounidense Reilly Opelka apartó al español Roberto Bautista, cuarto favorito, de las semifinales tras imponerse en el encuentro de cuartos en tres sets (6-3, 3-6 y 6-3).



FUENTE: EFE

► Al mando de Irving: los Brooklyn Nets derrotaron a los Nueva York Knicks en el Barclays Center



► Con el equipo de Hogan celebrando: repasa todos los resultados del Friday Night SmackDown de Kansas City



► ¡Varillas a semifinales! Así fue el último punto de Juan Pablo para clasificar en el Lima Challenger [VIDEO]



► ¡Camina al título! Juan Pablo Varillas avanzó a las semifinales del Challenger de Lima tras vencer a Thiago Seyboth