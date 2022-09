Santillán logró romper las marcas en 100 metros libres (2m22s41c) y en los 50 metros libres (1m08s95c). Es así como el paradeportista habló con Depor acerca de su gran momento deportivo, de sus últimos logros y de un próximo año lleno de retos, sobre todo en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, donde también buscará alcanzar su clasificación a los Juegos Paralímpicos París 2024, que significaría su segunda experiencia tras Tokio 2020.

¿Cómo te animaste a probar con este deporte?

Yo descubro la natación gracias a la Señorita Alicia García, que me invita a un viaje en Callahuanca, en Huarochirí. Luego, voy al Estadio Nacional. Yo no sabía nadar, ni trotar, no sabía nada, no sabía que existía el paradeporte, y ver a más personas iguales a mí, que cada vez se superan, me dieron ganas de meterme al agua. Ahí vieron cierto potencial en mí y me convocan para viajar en el Open en Sao Paulo a Brasil, que fue clasificatorio en Lima 2019.

De un momento a otro pasaste a competir a un evento internacional y ganar una medalla...

Sí es muy rápido, pero es una gran responsabilidad. Es sorprendente ver todo lo que he hecho a mi corta edad, el apoyo de UNACEM ha sido clave, ya que eso no lo hubiera podido hacer solo. Estoy muy agradecido e invoco a las empresas privadas para que se sumen a apoyar el deporte nacional, porque hay uno o dos ‘Rodrigos’ escondidos por ahí. Solo necesitan apoyo.

Tras ello clasificaste a Tokio 2020, ¿qué se sintió competir entre los mejores del mundo?

En Tokio 2020 obtengo el diploma paralímpico y ahora con dos nuevas marcas que he hecho me siento muy feliz porque es el esfuerzo que he hecho junto con mi entrenador Iván Reyes, que juntos hemos superado el gran trabajo que hemos hecho. Me gustó mucho la competencia, me sentí rápido.

Tras esta nueva marca alcanzada, ¿qué nuevos retos se vienen para ti?

Ahora viene los Juegos Panamericanos Juveniles en Colombia, el próximo año, y también me estoy preparando para el evento más importante del 2023, que son los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. En sí, todo mi trabajo se basa en obtener la marca para clasificar a mis segundos Juegos Olímpicos, que es París 2024.

Hace poco Lima presenció el Mundial Junior de Natación, ¿tuviste la oportunidad de ir?

Claro, me gustó mucho. Perú está a muy buen nivel no solo para organizar un Mundial Junior, sino también un Mundial absoluto, un Mundial de paranatación. Cuenta con instalaciones de primer nivel, y muy poco se ve eso en cualquier país. Yo he tenido la oportunidad de estar en varios países compitiendo y el Centro Acuático de Lima es el mejor de la región.

¿Tienes algún referente?

Michael Phelps. Es una persona muy admirable, también mi motor de mi vida es la familia, es mi motor principal para trasladarme todos los días a la Videna. Eso siempre lo tengo claro.

¿Qué objetivos planeas cumplir a corto y largo plazo?

Ahora es muy difícil decirte cuál es el objetivo a corto o largo plazo, pero yo vengo entrenando para dejar el nombre de Perú en alto. Siempre trabajo para destacar. Ahora, también quiero bajar los tiempos y superarme tanto como deportista como persona. Lo de París 2024 y una medalla es un objetivo muy grande, sería un sueño logrado en base al sacrificio que he hecho durante toda mi vida.