El Colectivo Down Perú, miembro de la Federación Internacional de Fútbol de Atletas con Síndrome de Down (FIFDS), realizó el sorteo del Fixture del Mundial Futsal Down 2022 que se desarrollará del 01 al 10 de abril del presente año, donde participarán 8 países en los que se encuentra Portugal, México, Argentina, Chile, Brasil, Turquía, Uruguay y Perú.

El evento estuvo presidido por Antonio Gamarra La Barrera, presidente de CONADIS; Gissely Alvarado, fundadora y presidenta del Colectivo Down. Desde Brasil por conexión digital estuvo presente el Sr. Cleiton Monteiro, director técnico de la Federación Internacional de Futbol de Atletas con Síndrome Down (FIFDS); el capitán de la selección peruana, Edgar Gómez y, finalmente; el jugador Piero Espino, pieza clave de la selección.

Como consecuencia del sorteo se armaron dos grupos: A y B que se enfrentarán en el Mundial que se inicia el 01 de abril próximo. En el Grupo A están considerados Brasil, Chile, Turquía y Uruguay. Mientras que en el Grupo B está Argentina, Portugal, México y Perú.

La sorpresa del evento fue conocer el apoyo de algunos jugadores internacionales que apadrinan a sus selecciones. En el caso de Brasil se sabe que el exjugador Brasilero, Romario de Souza Faría apadrina su selección y Luis Alberto Suarez apadrina a la selección uruguaya. La sorpresa de la reunión fue cuando la presidenta del Colectivo anunció que el reconocido jugador de la selección nacional, Paolo Guerrero, era quien apadrinaba a la selección peruana.

Durante el evento también se anunció el nombre de la mascota que se denominará “Qantu” y está representado por el Colibrí peruano, ave endémica de la cuenca del río Utcubamba, en la selva alta del norte del Perú.

Al respecto, Gissely Alvarado, fundadora y presidenta del Colectivo Down, manifestó: “Estamos muy contentos y emocionados de que Perú sea la sede de esta importante competencia internacional, por lo que esperamos que los peruanos vivan este mundial, apoyen a nuestra selección y vean las múltiples capacidades de los chicos con Síndrome de Down, que al igual que todos nosotros se esfuerzan por lograr todos sus objetivos”. Asimismo, exhortó a la empresa privada a sumarse con su apoyo, para seguir contribuyendo a fortalecer las capacidades de los niños con Síndrome de Down.

El evento deportivo contará con el apoyo CONADIS, La Municipalidad Metropolitana de Lima, La Federación Peruana de Fútbol y personajes como los actores de la Película “Once Machos” y el presentador, Homero Cristali, para la conducción de las distintas actividades deportivas.

Colectivo Down Perú es una Organización sin fines de lucro, creada en el 2017 e integrada por familiares de personas con Síndrome de Down. Fue constituida con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con esta condición y comprometida con la promoción de una sociedad justa, inclusiva e igualdad de oportunidades para todos y todas.

Desde hace 4 años, la organización, cuenta con la primera escuela gratuita deportiva para personas con Síndrome de Down en Perú, Empate 21; la cual es una franquicia gratuita cedida por la Fundación Empate de Córdoba, Argentina. De la escuela deportiva salió la primera selección de futsal que nos representó en el 2019 en la 2da Copa Mundial de Futsal Down en Riberâo Preto, Brasil.





