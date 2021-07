Completamente “orgullosa de representar a Perú” se declaró Sofía Mulanovich este domingo tras quedar eliminada en Tokio 2020, con la frente en alto luego de pelear hasta el último segundo su continuidad ante Carissa Moore.

“Perder con la número uno ha sido un honor, es una super campeona. Estuve bastante cerca, empecé bien, pero para esa segunda ola estuve fuera de sitio, eso me costó el heat, también en una me caí en el final y no pude llevarme puntos. Así es el surfing”, dijo ‘Sofi’ en diálogo con ATV después de quedarse sin tiempo en busca de una buena ola para superar a la estadounidense.

“Para mí es un sueño hecho realidad, desde que llegué me sentí súper orgullosa de poder representar a Perú en los Juegos”, destacó Mulanovich, quien se quedó a un paso de los cuartos de final en surf.

La excampeona mundial ISA también tuvo palabras para Daniella Rosas, que horas antes también quedó fuera de los Juegos Olímpicos en ronda de repechaje.

“Tiene 19 años y un futurazo, estoy segura que estará presente en muchas Olimpiadas y este roce con las mejores surfistas de élite le dará bastante experiencia”, comentó.

Miguel Tudela y Lucca Mesinas deben seguir siendo apoyados, indicó la surfista nacional. “Los chicos están corriendo increíble, están con muchas ganas. Su surfing está impecable. Hay que estar alentándolos con todas las ganas”, sentenció.