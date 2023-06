¡Campeón! El tenimesista peruano Carlos Fernández fue una de las grandes figuras del Campeonato Sudamericano Juvenil Argentina 2023, que se llevó a cabo en la ciudad de Rosario. ‘Nano’ venció por 4-2 (11-6, 6-11, 11-7, 14-12, 6-11 y 11-9) al brasileño Henrique Noguti y se quedó con el primer lugar de la categoría Sub 19 del certamen organizado por la Confederación Sudamericana de Tenis de Mesa.

“Me siento feliz de ser campeón sudamericano en mi última temporada en esta categoría. Se lo dedico al equipo y a mi familia que siempre me apoyaron. Estamos listos para lo que se viene la próxima semana” , manifestó Fernández tras su participación en el certamen regional en territorio argentino, donde también sumó otros dos podios a nivel colectivo en el Predio Ferial Parque Independencia de Rosario.

Y es que junto a Adrián Rubiños se proclamó subcampeón en dobles de este mismo Sudamericano Sub 19 de Tenis de Mesa. En una final reñida cayeron ante la dupla conformada por los brasileños Noguti —al que venció en la final de singles— y Leonardo Kenzo Iizuka. Eso no fue todo, ‘Nano’ también se llevó la medalla de plata en la modalidad por Equipos Sub 19, acompañado de Rubiños, Rodrigo Vigo y Gonzalo Vera.

Es más, previo al Campeonato Sudamericano, en el mismo Predio Ferial Parque Independencia de Rosario, Carlos Fernández compitió en WTT Youth Contender, el circuito mundial juvenil de la World Table Tennis, organización de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF). Ahí, ‘Nano’ se quedó en las semifinales de singles y consiguió el subcampeonato en dobles, junto a Adrián Rubiños.

Ahora, ‘Nano’ se prepara para afrontar el Campeonato Sudamericano de Mayores, desde este lunes 5 hasta el domingo 11, en el Centro de Alto Rendimiento de la Videna. Luego, afrontará el Clasificatorio por Equipos para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el 13 y 14 de este mes, también en nuestra capital. Finalmente, Fernández volverá a competir en la WTT Youth Contender Lima, a desarrollarse del 21 al 25 de junio y cierra la mitad de la actual temporada con la WTT Youth Contender Río de Janeiro, del 28 de junio al 1 de julio.





