¿A qué hora juega Rafael Nadal vs. Novak Djokovic y en qué canal verlo por París 2024?

Rafael Nadal vs. Novak Djokovic por la segunda ronda del tenis masculino individual en los Juegos Olímpicos de París 2024, en la pista del Roland Garros. Este clásico duelo en el mundo de la raqueta promete ser muy apasionante y electrizante, ya que se trata de dos de las figuras más importantes de esta era, dos de los más laureados a nivel profesional, y solo uno seguirá en carrera en la lucha por la medalla olímpica para su respectiva nación. A continuación, en Depor, te proporcionaremos el horario, los canales para ver el partido y más detalles sobre este emocionante duelo.

El enfrentamiento número 60 entre Nadal y Djokovic tendrá lugar en París 2024 y será la primera vez en dos años que se verán las caras. La última vez fue justamente en la capital francesa, en el Roland Garros 2022, con victoria para el español. Eso sí, en el historial, el serbio lleva la ventaja con 30 victorias sobe 29 del manacorí. En Juegos Olímpicos, será la segunda vez que se enfrenten, la primera fue en las semifinales de Beijing 2008 con triunfo para ‘Rafa’, quien se llevó la medalla de oro.

Para esta cita, los tiempos han cambiado y Nadal, que si bien no ha fijado fecha para su retirada se presume que su adiós está cerca, no ha estado con mucha actividad (puesto 161°) en los últimos meses, debido a distintas lesiones y se guardó exclusivamente para París 2024. En primera ronda, con algunas dudas, pudo sacar adelante su partido y venció al húngaro Marton Fucsovics por 6-1, 4-6 y 6-4, en dos horas y media de juego.

Por su parte, Djokovic llegó a segunda ronda sin ningún problemas y mostrando un gran nivel, venciendo al australiano Matthew Ebden por 6-0 y 6-1. A diferencia de Nadal, el serbio ha estado con mucha actividad en la ATP, luchando por estar en la cima del ranking mundial, lo que le da cierta ventaja sobre su siguiente rival.

Respecto al enfrentamiento, al que muchos ya prevén que será el último entre ambos, dado la edad de Nadal (38) y la de Djokovic (37), ‘Rafa’ es consciente de ello y espera cerrar un duelo histórico en los Juegos Olímpicos, sobre todo en una cancha como el Philippe-Chatrier que tantas alegrías le ha dado, con sus 14 títulos en Roland Garros.

“Intentaré crearle problemas a Djokovic”. Y aseguró que así como “todos quieren que haya un último baile entre nosotros, yo también tengo ganas”, dijo Nadal sobre el duelo que tendrá contra Djokovic, que justamente solo en tierras parisinas se han enfrentando 10 veces, ocho las ha ganado el manacorí.

¿A qué hora juegan Nadal vs. Djokovic?

Sabiendo el calendario del tenis en los Juegos Olímpicos, Rafael Nadal jugará contra Novak Djokovic el lunes 29 de julio en la pista Philippe-Chatrier dentro del coliseo Roland Garros. El inicio del encuentro esta pactado para arrancar no antes de las 5:00 am. hora de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el encuentro comenzará a las 7:00 am., mientras que Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 6:00 am. En México, el partido arrancará a las 4:00am; en España y Francia, no antes del mediodía.

¿En qué canales ver Nadal vs. Djokovic?

Por la segunda ronda del tenis individual, Nadal vs Djokovic será transmitido para todo el Perú por la señal de ATV, canal oficial para transmitir los Juegos Olímpicos en el país, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. En Argentina, el canal autorizado es la TV Pública, TyC Sports; en Chile, por Chilevisión; en Colombia, Caracol, RCN; en México, Canal 5 Televisa y Claro Sports y en España por la señal de RTVE. En YouTube, Claro Sports tiene la autorización de transmitir los Juegos Olímpicos por streaming. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde jugarán Nadal vs. Djokovic?

El partido entre Rafael Nadal y Novak Djokovic se llevará a cabo en la pista del Philippe-Chatrier del Roland Garros. Este recinto deportivo es una instalación deportiva destinada en esta ocasión para los eventos de tenis en los Juegos Olímpicos. Está ubicado en París, la capital francesa, y tiene una capacidad para 15 mil espectadores.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR