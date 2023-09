En el Arthur Ashe Stadium, Alcaraz vs. Medvedev juegan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por las semifinales del US Open 2023. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El encuentro (horario por definir) irá por la transmisión de ESPN y Star Plus para América Latina. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todas las estadísticas e incidencias en Depor.

El tenista español Carlos Alcaraz y el ruso Daniil Medvedev lograron el miércoles victorias por la vía rápida que les encarrilaron a unas explosivas semifinales del Abierto de Estados Unidos entre sus dos últimos campeones.

En una jornada de asfixiante calor en Nueva York, Alcaraz se deshizo en tres sets del alemán Alexander Zverev y Medvedev hizo lo propio ante su compatriota y amigo Andrey Rublev.

El ganador del duelo de alto voltaje entre Alcaraz y Medvedev, campeones de este Grand Slam en 2022 y 2021, se encaminará hacia una final con Novak Djokovic, siempre que el serbio sea capaz de aplacar en su turno al joven estadounidense Ben Shelton.

¿A qué hora juegan Alcaraz vs. Medvedev?

El partido entre Alcaraz vs. Medvedev está programado para este viernes 8 de septiembre, aunque el horario aún no está definir y se espera que se sepa en las próximas horas.

Si estás ansioso por el inicio y eres de las personas que no quiere perdeserse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el Alcaraz vs. Medvedev a través de las señales de ESPN y Star Plus.





