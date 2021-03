La nueva actualización del ranking de la ATP no solo ha traído novedades por el ascenso de Daniil Medvedev, quien desde ahora es el nuevo número dos, también reacciones como la de Alexander Zverev. En una reciente entrevista previo a su debut en el Abierto de Acapulco, el alemán salió a criticar el sistema de puntos.

Y es que con las nuevas novedas del sistema de puntos, el cual admite que hasta el 5 de agosto seguirán contando en un 50% los puntos del 2019, se benefician varios tops. Por ello, Zverev salió al frente, ya que, según él, queda bastante perjudicado respeto a otros, como ante Roger Federer.

“El ranking realmente no me importa y menos con el sistema de puntos que tenemos ahora. Quiero decir, yo debería ser el 4º o 5º mejor del mundo con el sistema normal, pero el que tenemos ahora es un poco absurdo. Ahora, no tiene ningún sentido”, declaró Zverev, actual puesto 7 de la ATP.

“Yo soy el fan más grande que hay de Roger Federer, pero no ha jugado ningún torneo en todo un año y está por encima de mí. Yo jugué una final de Grand Slam, la final de un Masters 1000, gané uno o dos torneos… Creo que ahora mismo el sistema de puntos está hecho un desastre y que no hay que prestarle demasiada atención”, añadió el alemán.

Con el actual sistema, que se modificó debido a la pandemia, en 2022 se defenderán puntos que todavía sigan vigentes del 2019. Para Zverev, esta modificación beneficia a muchos, como Federer, porque sus puntos se congelan por la cancelación de varios torneos el año pasado, por lo que aún tendrá vigencia hasta la próxima temporada.