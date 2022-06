Alexander Zverev comunicó que la operación a su tobillo salió un éxito luego de lesionarse durante el encuentro ante Rafael Nadal durante el Roland Garros. Tras someterse a la cirugía, el tenista alemán publicó un mensaje motivador y de tranquilidad para sus seguidores.

“Todos tenemos nuestro propio viaje en la vida y esto es parte del mío. La próxima semana alcanzaré el ranking más alto de mi carrera para ser el número 2 del mundo, pero esta mañana me he tenido que operar. Después de hacerme más pruebas en Alemania, hemos recibido la confirmación de que los tres ligamentos laterales de mi tobillo derecho estaban rotos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Además, el deportista espera regresar pronto a los torneos. “Para volver a la competición lo antes posible y asegurar que todos los ligamentos de curan adecuadamente, la operación era la mejor opción”, especificó.

De la misma manera, expresó su alegría por el constante aliento por parte de sus fanáticos. “Mi rehabilitación empieza ahora y ¡haré todo para volver más fuerte que nunca! Continúo recibiendo muchos mensajes y quiero dar las gracias a todos una vez más por apoyarme durante este momento tan difícil”, señaló.

Alexander Zverev agradeció el constante apoyo de los seguidores.

Nadal espera la recuperación del deportista alemán

Tras el partido, el tenista español lamentó la lesión de Zverev. “Es muy duro. Estoy muy triste por él. estaba haciendo un torneo increíble, es un gran compañero. Sé lo mucho que cuesta luchar por los Grand Slam”, declaró a la prensa.

En la misma línea, expresó la pronta recuperación de su colega. “Es una situación muy difícil. Para mí estar en una final más de Roland Garros es un sueño, pero (no me gusta) acabar de esta manera. He estado en el vestuario con él antes de que saliera a pista y es muy duro verlo llorar así. Les deseo lo mejor a él y a su equipo”, mencionó.





