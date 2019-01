Andy Murray vs Roberto Bautista EN VIVO vía ESPN juegan en la primera ronda del Australian Open 2019 ONLINE

Andy Murray vs. Roberto Bautista EN VIVO: sigue el duelo por la primera ronda del Australian Open 2019 en Melbourne Arena, este lunes 14 de enero, desde las 2:00 a.m. (hora peruana) y 6 p.m. (hora local). El encuentro podrá ser visto por la señal de ESPN; además los amantes del tenis tienen distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras el anuncio anticipado de su retiro del tenis profesional, Andy Murray se verá las caras con el español Roberto Bautista. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo del primer día de competencia del primer Grand Slam del año.

Andy Murray vs. Roberto Bautista: horario estimado del partido



Ecuador - 2:00 a.m.

Perú - 2:00 a.m.

Colombia - 2:00 a.m.

México - 1:00 a.m.

Bolivia - 3:00 a.m.

Chile - 4:00 a.m.

Argentina - 4:00 a.m.

Uruguay - 4:00 a.m.

Paraguay - 4:00 a.m.

España - 8:00 a.m.



Una larga lesión a la cadera motivó a Andy Murray a que anuncie que le pondrá punto final a su carrera al terminar Wimbledon. En conferencia de prensa, y entre lágrimas, el escocés dio a conocer la noticia.

"Puedo jugar con límites. Pero los límites y el dolor al mismo tiempo no me permiten disfrutar de la competición ni de los entrenamientos", indicó Andy Murray en conferencia de prensa. La lesión ha llevado al tenista al puesto 230 del ranking ATP.

Así, en medio del lamento de Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, entre otros astros del tenis, Andy Murray empezará su participación en el Open de Australia, certamen en el que ha sido finalista en cinco ocasiones.

Roberto Bautista (23° en el ranking ATP y 22° cabeza de serie en Melbourne) parte como favorito para avanzar de ronda, luego de ganar el Torneo de Doha y tras vencer a Tomas Berdych, en la final, y a Novak Djokovic, en semifinales.

"Yo creo que va a ser un partido diferente a lo habitual, el encuentro será difícil aunque la experiencia será buena para mí. Andy es uno de los mejores jugadores de la historia del tenis", indicó el tenista de 30 años.