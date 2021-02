Novak Djokovic (1) tuvo serios problemas para superar su encuentro de segunda ronda del Australian Open 2021 aunque superó al estadounidense Frances Tiafoe por 6-3, 6-7(3), 7-5(2) y 6-3; mientras que el austriaco Dominic Thiem (3) mejoró el tenis de su estreno y firmó una fácil victoria sobre el alemán Dominik Koepfer por 6-4, 6-0 y 6-2, en una jornada marcada por el intenso calor.

”Ha sido un partido muy complicado y las condiciones han sido duras, mucho calor cuando el sol estaba encima”, dijo tras la conclusión de un choque que superó las tres horas y media de duración.El serbio cedió el primer set en Melbourne Park durante su segunda prueba, en un partido en el que ofreció una de sus versiones más erráticas tras cometer 37 errores no forzados.

El vigente finalista, Thiem, quien dejó por el camino al español Rafael Nadal (2) en los cuartos de final de la edición pasada, se enfrentará al australiano Nick Kyrgios que firmó uno de los encuentros de la jornada tras remontar al francés Ugo Humbert (29).

El austriaco no dio opción a su rival, después de que el kazajo Michail Kukushkin estuviera a punto de robarle el primer en su estreno, y ofreció una clase magistral tras cerrar el partido con siete servicios directos, 34 golpes ganadores y 21 errores no forzados, además de preservar todos sus juegos al saque.El intenso calor, que superó los treinta grados, no inmutó lo más mínimo a un jugador con una de las mejores condiciones físicas del circuito como Thiem.

En la Rod Laver, la jornada comenzará con Bianca Andreescu frente a Su-Wei Hsieh, antes del segundo partido de Serena Williams, contra Nina Stojanovic, y el de Novak Djokovic, opuesto a Frances Tiafoe.

Osaka se enfrentará a Caroline Garcia en el inicio de la sesión nocturna, que terminará con el duelo entre Zverev y Maxime Cressy.

Nick Kyrgios reencontrará su pista favorita, la John Cain, para enfrentar a Ugo Humbert en clausura del programa

Dominic Thiem jugará la segunda ronda contra Dominik Koepfer en el tercer partido en la Margaret Court Arena, donde Simona Halep se enfrentará a Ajla Tomljanovic en el inicio de la noche.

La número 1 del mundo, la australiana Ashleigh Barty, y la española Garbiñe Muguruza, finalista de la edición de 2020, se mostraron expeditivas para superar este martes sus partidos de primera ronda del Abierto de Australia.

Barty, semifinalista en Melbourne el año pasado, endosó un doble 6-0 a la montenegrina Danka Kovinic (82ª) en 44 minutos.

“Me siento genial por estar aquí”, afirmó la australiana de 24 años, que mostró desde el principio sus cartas para aspirar a un título que no gana una tenista de su país desde hace 43 años.

La reciente ganadora del Yarra Valley Classic se medirá en la siguiente ronda con su compatriota Daria Gavrilova (387ª), que derrotó en el último partido del día a la española Sara Sorribes (64ª) por 6-1, 7-5.

Australian Open 2021: programación del miércoles 10 de febrero

Bianca Andreescu (CAN/N.8) - Su-Wei Hsieh (TPE)

Nina Stojanovic (SRB) - Serena Williams (USA/N.10)

Novak Djokovic (SRB/N.1) - Frances Tiafoe (USA)

Caroline Garcia (FRA) - Naomi Osaka (JPN/N.3)

Maxime Cressy (USA) - Alexander Zverev (GER/N.6)

Aryna Sabalenka (BLR/N.7) - Daria Kasatkina (RUS)

Sorana Cirstea (ROU) - Petra Kvitova (CZE/N.9)

Dominic Thiem (AUT/N.3) - Dominic Koepfer (GER)

Ajla Tomljanovic (AUS) - Simona Halep (ROU/N.2)

Grigor Dimitrov (BUL/N.18) - Alex Bolt (AUS)

A partir de las 12h00 (01h00)

Stan Wawrinka (SUI/N.17) - Marton Fucsovics (HUN)

Venus Williams (USA) - Sara Errani (ITA)

Iga Swiatek (POL/N.15) - Camila Giorgi (ITA)

Nick Kyrgios (AUS) - Ugo Humbert (FRA/N.29)

Alexandre Müller (FRA) - Diego Schwartzman (ARG/N.8)

Garbiñe Muguruza (ESP/N.14) - Liudmila Samsonova (RUS)

Denis Shapovalov (CAN/N.11) - Bernard Tomic (AUS)

