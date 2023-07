Carlos Alcaraz vs. Daniil Medvédev se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Star Plus por las semifinales de Wimbledon 2023, Este encuentro está programado para este viernes 14 de julio desde las 10:30 a.m. y se disputará en la Catedral del Tenis, es decir en el All England Lawn Tennis y Croquet Club. El tenista español, número 1 del raking ATP, llega a esta instancia después de haber eliminado al italiano Matteo Berrettini por 3-1 (con parciales de 3-6, 6-3, 6-3 y 6-3). Por su parte, su similar de Rusia, número 3 del raking ATP, llega a estas ‘semis’ después de haber dejado en el camino al estadounidense Christopher Eubanks por 3-2 (con parciales de 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 y 6-1). Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, mejores jugadas, estadísticas y todos los detalles en la web de Depor.

Carlos Alcaraz es uno de los favoritos para llegar a la final de Wimbledon 2023. (Video: ESPN)