Se espera lo más pronto posible un lleno total. La Federación Deportiva Peruana de Tenis anunció junto con Passline el inicio de venta de abonos y entradas para los partidos de Copa Davis por el Grupo Mundial I que jugarán Perú y Noruega el 16 y 17 de setiembre en el coloso del Club Lawn Tennis de la Exposición.

La grandes actuaciones de Juan Pablo Varillas en diferentes campeonatos internacionales y sobre todo en Roland Garros ha generado un gran interés del aficionado para ver a nuestra selección nacional de tenis que jugará ante su similar de Noruega que tiene como su mejor jugador a Casper Ruud (4° en el ranking ATP).

Las entradas tienen costos desde los 100 soles y se venderán a través de la plataforma digital de la Federación de Tenis y Passline, socio estratégico en la venta de entradas digitales y que ya tiene experiencia en este tipo de eventos. Usted ingresa al link y consigue sus entradas: https://www.passline.com/sitio/federacion-peruana-de-tenis

Juan Pablo Varillas – de gran actuación en Roland Garros- lidera la selección nacional de tenis que enfrentará a los noruegos en setiembre y se recomienda al público en general a adquirir las entradas con anticipación porque se espera – como siempre – un lleno total en el Estadio de los Hermanos Busse en el Club Lawn Tennis de la Exposición, bastión de nuestro tenis nacional.

“La actuación de Varillas ha sido memorable, ha alcanzado una gran madurez en su juego y no solo se consolida dentro de los 100 mejores del ranking ATP, sino que cada vez está más cerca a los top 50. Quedan por jugar dos Grand Slams en la temporada (Wimbledon y el US Open) y luego viene con todo para jugar la Copa Davis. Representar a su país siempre le ha generado gran ilusión. El partido con Novak Djokovic a pesar del marcador ha sido un hito en el tenis peruano, hace muchos años no teníamos a un peruano jugando octavos de final en un Grand Slam. Esto motiva a todos los tenistas del Perú y por supuesto eleva la jerarquía del equipo de Copa Davis que afrontará la serie contra Noruega en setiembre”, indicó el presidente de la Federación Deportiva Peruana de Tenis, Mario Monroy.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR