Argentina vs. Bielorrusia EN VIVO EN DIRECTO TyC Sports este sábado 18 de septiembre por el día 1 del Grupo Mundial I de Copa Davis se enfrentan Diego Schwartzman vs. Daniil Ostapenkov (9:00 a. m. de Perú y 11:00 a. m. de Argentina) y Guido Pella vs. Erik Arutiunian (10:30 a. m. de Perú y 12:30 p. m. de Argentina). Aquí podrás seguir el punto a punto.

Los enfrentamientos se realizarán en el Lawn Tennis Club de Buenos Aires, que contará con público en las tribunas: se permitirá un 70 % del aforo total. Esta llave de la Copa Davis tiene como principal favorito al equipo argentino, dado el nivel de competencia de sus deportistas.

¿A qué hora empieza el Argentina vs. Bielorrusia por Copa Davis?

Estados Unidos – 7.00 a. m. hora de Los Ángeles

Perú – 9.00 a. m.

México – 9.00 a. m.

Ecuador – 9.00 a. m.

Colombia – 9.00 a. m.

Estados Unidos – 9.00 a. m. hora de Texas

Estados Unidos – 10.00 a. m. hora de Miami

Bolivia – 10.00 a. m.

Paraguay – 10.00 a. m.

Venezuela – 10.00 a. m.

Canadá – 10.00 a. m.

Brasil – 11.00 a. m.

Uruguay – 11.00 a. m.

Chile – 11.00 a. m.

Argentina – 11.00 a. m.

Inglaterra – 3.00 p. m. hora de Londres

Portugal – 3.00 p. m. hora de Lisboa

España – 4.00 p. m. hora de Madrid

Italia – 4.00 p. m. hora de Roma

Francia – 4.00 p. m. hora de París

Alemania – 4.00 p. m. hora de Berlín

Holanda – 4.00 p. m. hora de Ámsterdam

El primer choque de la jornada será protagonizado por Diego Schwartzman (ATP: 15), quien llega de competir en el US Open de Estados Unidos. Durante su estadía en el importante certamen, el ‘Peque’ llegó hasta los octavos de final, pero fue eliminado por el neerlandés Botic Van De Zandschulp (3-2).

La actualidad de Daniil Ostapenkov, su rival de turno, es totalmente distinta. El tenista representante de Bielorrusia tiene 18 años, su último partido oficial fue el año pasado y no tiene ranking profesional, razón por la cual no es considerado como un contendiente fuerte que pueda hacerle frente a su par argentino.

El panorama es similar para el partido de Guido Pella (ATP: 82): enfrentará a Erik Arutiunian, quien tiene 16 años y tampoco aparece en el ranking. Sin embargo, el deportista sudamericano no puede confiarse y tratará de arrancar con triunfo, dejando atrás su prematura eliminación del US Open (quedó fuera en 1/32 de final).

¿Qué canal transmitirá el Argentina vs. Bielorrusia por Copa Davis?

Los partidos del Argentina vs. Bielorrusia por Copa Davis serán transmitidos por la señal de TyC Sports en televisión y TyC Sports Play por internet.

A pesar del favoritismo, Schwartzman confesó que no se confían. “Estamos compitiendo bien. Tenemos un equipo muy bueno para este tipo de series y completo para volver al Grupo Mundial. Creo que estamos para eso y este es un primer paso. Jugaremos contra rivales que no conocemos. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro”, expresó antes de la competencia.

Recordemos que Bielorrusia no pudo contar con Ilya Ivashka (ATP: 53), Egor Gerasimov (ATP: 90) ni el doblista Andrei Vasilevski (ATP: 82), quienes son sus principales estrellas en este deporte. De no presentarse inconvenientes, Argentina podrá asegurar su presencia en el repechaje para el primer trimestre del 2022.