El tenista australiano Nick Kyrgios podrá ser uno de los más polémicos en el circuito ATP. Incluso, podrá tener sus diferencias con árbitros y con jugadores, como con Rafael Nadal, pero cuando se trata de ser solidario y ayudar es el primero en la lista.

Ya lo demostró a inicios de este año cuando Australia estaba sufriendo de numerosos incendios forestales. En ese entonces, Kyrgios inició una campaña para recaudar fondos y así ayudar a los más afectados. Y ahora ha decidido apoyar a las personas más pobres de su país que no tienen para comer en plena pandemia del coronavirus.

“Si alguien no tiene trabajo o no tiene recursos suficientes y por lo tanto no tiene qué comer, por favor, no se vayan a dormir con el estómago vacío. No tengan miedo ni vergüenza de mandarme un mensaje privado. Estaré más que complacido de compartir lo que tengo con ustedes", publicó Kyrgios en su cuenta de Instagram.

“Aunque solo sea una caja de ‘noodles’ (fideos), una rebanada de pan o leche, yo dejaré ese alimento en la puerta de tu casa”, agregó el deportista aussie. El mensaje ha sido elogiado por muchos de sus seguidores. y por tenistas como Reilly Opelka y Frances Tiafoe. Nick, una vez más, mostrando su gran corazón.

